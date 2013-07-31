7月并购交易频频 表明市场逐步回暖

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
* 企业对于进行巨额并购交易仍存有戒心
* 今年欧洲并购交易额下降三分之一
* 7月为并购交易额最高的月份，但仍远低于危机前水平
路透伦敦7月30日 - 本月在欧洲进行的一连串公司合并与收购，随着全球广告公司Publicis与Omnicom的350亿美元巨型合并案达到顶点，表明并购交易市场正逐步回暖，但新的一波巨额交易浪潮还未到来。
在2007-09年的金融危机之后，公司对于进行大型并购交易存有戒心，因为这可能害它们财务吃紧，并损及与投资者的关系。很多投资人因在经济荣景时期参与过度杠杆化的并购而蒙受损失。
根据汤森路透的数据，即使在欧洲今年迄今最大的并购交易--Publicis与Omnicom的合并案之后，欧洲的并购交易额到现在为止仍下降了三分之一。
欧洲7月的并购交易额总计1,028亿美元，为今年来交易额最高的月份，其中包括维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)以82亿美元将电脑游戏发行商Activision大部分股权出售。但是，这也仍比金融危机前的2007年7月交易额低近三分之二。
“一燕不成夏，”Rothschild Group联合执行长Olivier Pecoux表示。该公司是Publicis与Omnicom合并案中前者的顾问公司，也是Essilor在美国以17.3亿美元收购Transitions一案的独家顾问公司。
一些企业合并是为了跟上所在行业快速发展的步伐，比如Omnivision和Publicis，或者是为了进行整并，比如西班牙Telefonica和荷兰KPN (KPN.AS)合并旗下德国业务。但还有一些企业合并因为难以达成协议而推迟。
Pecoux称，“我们目前在负责一些转型交易，因为许多企业感到有必要适应新环境，而目前也存在一些企业并购的关键要素。然而，要达成交易仍面临很多挑战，许多交易仍然失败。”
英国水务公司Severn Trent最近放弃了加拿大Borealis 82亿美元的收购提议，因价格未谈拢；去年德国也否决了航空企业EADS和BAE Systems的结盟。这些失败案例使CEO们保持谨慎。
“这不会增加CEO们推进并购交易的信心，”高盛欧洲并购部主管Gilberto Pozzi表示。“目前，完成最近宣布的交易对于提升市场信心非常重要。”
**不会很快恢复到危机前水准**
一些资深顾问并不认为并购活动会很快恢复至危机前水准。
“并购一直没有消失，只是并购宗数在危机后下降至较低水准，”律师事务所Allen & Overy全球企业部主管Richard Cranfield表示。
金融危机的爆发使资产有出价过高的风险，所以董事会、股东和企业高管开始对交易进行更严格的审查。
银行业人士表示，企业通常会将收购现金安排与回购和派息等更保守、更普遍的举措进行对比。
此外，监管也愈发严格，尤其是欧洲和通信等某些领域。
Omnicom为收购Publicis聘请的独家顾问公司Moelis & Company的欧洲联席主管Kasim Kutay表示，“在2007年时，在交易检查表上面需要勾选的项目只有3-4个，现在则是6-7个。
**跨国并购**
然而受到经济衰退冲击的欧洲益发具有吸引力，来自美国和新兴市场的买方愈发关注该地区的投资机会，寻求估值相对较低的资产。
根据汤森路透数据，今年迄今，美国企业仅占欧洲企业并购的11%，去年为21%。但银行业人士预计，随着美国的执行长们对欧元区危机的担忧逐步缓解，美国在欧洲的并购占比将上升。
新兴市场企业对欧洲企业的投资兴趣亦升温，Carlos Slim旗下的America Movil(AMXL.MX)去年收购荷兰电讯企业KPN 28%的股份，Russian Railways去年以8亿欧元收购法国物流企业Gefco，和记电讯(0215.HK)最近也有意控股意大利电讯(Telecom Italia)(TLIT.MI)。
Allen & Overy的Cranfield表示，与此同时，欧洲企业亦感到有必要将事业扩散至成长乏力的国内市场以外地区，并将扩大在美国、拉美和亚洲寻求并购机会。(完)
(编译 朱晓军/李爽 审校 张明钧)
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