7月汇丰中国制造业PMI初值创11个月低位 就业市场压力上升

* 制造业PMI初值降至47.7，创11个月低点

* 就业分项指数降至52个月最低

* 就业市场压力上升，或需政策予以支持

* 沪综指扩大跌幅，澳元抹去涨幅

路透北京7月24日 - 中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。(图表 link.reuters.com/fad89t )

“新订单减少，去库存加快，导致制造业持续放缓，也给就业市场增添压力。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出。他表示，中国政府近来已强调经济逼近下限时要稳增长、稳就业，该数据凸显政府有必要采取额外微调举措来稳增长。

工信部发言人在今早举行的新闻发布会上则称，中国下半年正准备出台释放企业动力的新举措，将把信息消费作为拉动经济的下一大消费热点，工信部和发改委正在抓紧研究措施并将尽快出台文件。

Markit提供的新闻稿同时显示，产出指数进一步萎缩，新订单降至11个月最低水平，不过出口情况好转，新出口订单尽管仍在萎缩区间，但较6月大幅回升。

投入和产出价格指数较前月回升，但继续位于50下方，显示制造业领域继续为通缩困扰。

汇丰数据公布后，中国股市沪综指.SSEC扩大跌幅，北京时间10:43时下跌0.9%，报2,025点。对中国经济敏感的澳元/美元跌0.005美元至0.9248美元，日内下跌0.3%。在中国制造业数据公布后，澳元抹去了稍早澳洲通胀数据公布后所录得的涨幅。

中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。在市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高之际，国务院总理李克强提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。

对于就业市场现状，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民稍早表示，上半年中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业达到725万人，比去年同期增加31万人。国家统计局局长马建堂则在近期表示，今年上半年统计局调查的失业率稳定在5%左右。

与官方相对乐观的失业数据相比，汇丰制造业PMI等的就业指数最近几月一直处于萎缩区间。前全国人大财经委副主任贺铿近日就指出，上半年城镇居民收入增长明显地低于经济增长的速度，可能是就业不充分，中小微企业困难太多而形成的。

是次PMI预览数据样本采集自7月12-22日之间，终值则定于8月1日发布，当日还将公布更着重于大型企业的中国官方7月制造业PMI。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）

(发稿 宿泱韫/李然; 审校 黄凯)

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