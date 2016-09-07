（更正）7月英国制造业产出现一年最大降幅 受退欧公投冲击

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
（更正：因译文有误，内文第四段改为“这是英国官方公布的首个只涵盖6月23日退欧公投以后时段的产出数据”，非“涉及英国6月23日退欧公投以来的首个经济产出官方数据”）
路透伦敦9月7日 - 官方数据周三显示，英国7月制造业产出以一年来最快速度下降。稍早有关英国退欧公投立即冲击工厂活动的迹象，得到证实。
英国统计局称，但整体工业生产意外上升，归功于油气生产强劲。
7月制造业产出下降0.9%，降幅大于6月的0.2%。路透访问的分析师原本预计7月制造业产出下降0.4%。
这是英国官方公布的首个只涵盖6月23日退欧公投以后时段的产出数据。在退欧公投后、首相特雷莎梅新政府未组建前，英国曾陷入政治动荡。
英国国家统计局周三称，受油气业务提振，英国7月工业生产意外较前月增长0.1%，6月工业生产停滞。路透调查的经济学家此前预测，7月工业生产小幅下滑0.2%。
统计局称，尚无迹象显示，制造商从退欧公投后的英镑贬值中立即受到提振，因合约对货币波动的反应通常较慢。
“英国的制造商似乎没有立即从英镑贬值中获益，”英国国家统计局的统计学家Kate Davies在一份声明中称。(完)
(编译 艾茂林/侯雪苹；审校 高琦/刘秀红)
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