美妆电商聚美国际控股赴美申请IPO

路透4月11日 - 由风险资本公司SequoiaCapital支持的聚美国际控股有限公司周五向美国监管机构提交申请，拟首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS)，筹资最多4亿美元。

该公司旗下经营着聚美优品(Jumei.com)网站，销售美容产品和香水。

该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的初步招股说明书中称，高盛(亚洲)、瑞士信贷和摩根大通为是次IPO的主承销商。

汤森路透旗下刊物IFR称，聚美优品于2011年获得SequoiaCapital的逾1,000万美元投资。该网站为中国20家访问量最高的电子商务网站之一。

申请文件显示，Sequoia Capital持有该公司约19%的股份。

聚美称，希望发行的普通股以“JMEI”代码进行交易，但未说明哪个交易所。

申请文件也未披露该公司计划发行多少ADS和发行价。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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