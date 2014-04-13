美妆电商聚美国际控股赴美申请IPO

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透4月11日 - 由风险资本公司SequoiaCapital支持的聚美国际控股有限公司周五向美国监管机构提交申请，拟首次公开发行(IPO)美国存托股份(ADS)，筹资最多4亿美元。
该公司旗下经营着聚美优品(Jumei.com)网站，销售美容产品和香水。
该公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的初步招股说明书中称，高盛(亚洲)、瑞士信贷和摩根大通为是次IPO的主承销商。
汤森路透旗下刊物IFR称，聚美优品于2011年获得SequoiaCapital的逾1,000万美元投资。该网站为中国20家访问量最高的电子商务网站之一。
申请文件显示，Sequoia Capital持有该公司约19%的股份。
聚美称，希望发行的普通股以“JMEI”代码进行交易，但未说明哪个交易所。
申请文件也未披露该公司计划发行多少ADS和发行价。(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
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