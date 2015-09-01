国泰君安称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周二午间公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券，并相应提高自营业务规模。
公告表示，该公司董事会同意按7月31日净资产20%的比例出资投资权益类证券（含7月5日公司董事会审议通过的按6月30日净资产15%比例的出资）,并相应提高自营业务规模。
公告并称，授权公司经营层在符合董事会授权及净资本监管要求的范围内，办理具体事宜；上述授权自本次董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的年度自营业务规模议案时止。
国泰君安早盘收报20.31元人民币，涨1.6%，近一个月则跌24%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。