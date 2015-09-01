国泰君安称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模

公告表示，该公司董事会同意按7月31日净资产20%的比例出资投资权益类证券（含7月5日公司董事会审议通过的按6月30日净资产15%比例的出资）,并相应提高自营业务规模。

公告并称，授权公司经营层在符合董事会授权及净资本监管要求的范围内，办理具体事宜；上述授权自本次董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的年度自营业务规模议案时止。