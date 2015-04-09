首笔券商系外汇交易破冰银行间 国泰君安完成一笔港元即期--交易人士

路透香港4月9日 - 两位市场中的交易人士透露，酝酿已久的非银行金融机构进入银行间外汇市场的创新之举终于在周四开花结果。中国大型券商国泰君安在上午的交易时段，与交易对手完成一笔港元即期交易。

这是中国外汇市场向非银行金融机构开放后的首笔交易。

“有里程碑的意义，外汇市场未来会更加开放。”上述交易人士称。

路透已联系国泰君安相关部门，暂未获回应。

中国外汇管理局此前批准嘉实基金、国泰君安自2015年1月9日起成为银行间外汇市场会员，可从事即期交易。（完）

(路透中文新闻部)

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