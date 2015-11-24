国泰君安国际称运作正常 年内仍有IPO和固定收益项目--高管（更新版）

(新增更多高管言论，更新股价表现)

路透香港11月24日 - 中国大型券商国泰君安 601211.SS 香港分支--国泰君安国际 1788.HK 的高管周二称，公司财务和运作正常，今年底前仍将推出一批IPO和固定收益项目，银行授信没有影响。

国泰君安国际代理行政总裁王冬青在电话会议上向投资者表示，“（公司）一切运作正常，员工非常稳定。年底之前，希望推多4-5个IPO项目，固定收益项目也将有4-7个项目推出市场。”

公司财务总监黄天礼称，经纪和孖展（保证金融资）业务规模没有大变化，财务状况健康，借贷比率维持在1.1-1.2倍，杠杆比率大约3倍，银行对公司一如既往大力支持，银行授信没有影响。

国泰君安国际周一公布，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络；消息拖累该股终场收跌逾12%。

据香港信报引述市场消息人士的报导称，阎峰失踪因涉中国证监会副主席姚刚案，他已被内地有关部门带走，暂未知是协助调查抑或受查。报导并指，阎峰在内地工作时曾经是姚刚的下属。

国泰君安国际代理主席祈海英在电话会议上表示，这次事件对整个公司来说，是一个非常好的压力测试机会，并相信未来的经营和管理不会受到长期影响。

“作为一个国有企业在香港上市，任何一个人的单一事件并不会对公司经营管理产生重大影响。”她说。

该股周二逆市反弹，盘中一度涨逾4%，终场收升2.46%，报2.92港元。（完）