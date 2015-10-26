双降打开无风险利率下行通道 债市有望继续走牛--国泰君安

路透上海10月26日 - 中国国泰君安证券研究所最新债券市场策略周报认为，双降再度打开无风险利率下行通道，银行负债成本加速回落，提高债券资产相对估值。交易层面上，越是纠结的行情，可能走得越久。在没有显着利空出现的情况下，债市可能会继续“牛”下去。

商业银行的负债成本（表内存款和表外理财）未来的下降空间要远远超过存款基准利率隐含的下调空间，随着负债竞争的减弱和资产量价萎缩，短期资金成本（3个月-1年理财预期收益率为代表）未来的下降空间很可能超过100bp，这是债券市场最大的“利多”。

收益率曲线将继续平坦化。如果市场出现由于部分机构获利了结出现的反弹，仓位轻的投资者可以趁机加大仓位。

**“双降”实质利好信用债**

央行再次“双降”利好信用基本面，后续理财资金投向债券比重仍有较大提升空间。前期公司债“滞涨”，在后续市场整体向好以及寻找洼地的驱动下，其中部分三季报无忧的品种或酝酿有相对表现空间。

从已披露情况看，非金融A股上市公司三季报业绩整体下滑，后续信用债“雷区”范围可能持续扩大。虽然信用债整体利差大幅走扩的可能性较小，“双降”后市场整体利好，但对于部分资质较差的品种仍然需要保持谨慎。

**转债：估值大幅下行概率较小**

欧央行扩大QE信号叠加人民银行“双降”引爆全球投资者风险偏好，在10月非农数据公布之前的真空期内，货币政策超出预期宽松继续提升投资者风险偏好。

虽然交换债发行重启，但短期转债供给仍难以得到释放，监管层对于反弹行情较为呵护，不会轻易释放IPO重启这类利空信号。

在新转债上市前，存量转债市场依旧受资金刚需推动，估值维持泡沫化状态，短期估值大幅下行的概率也较小。(完)