双降打开无风险利率下行通道 债市有望继续走牛--国泰君安

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透上海10月26日 - 中国国泰君安证券研究所最新债券市场策略周报认为，双降再度打开无风险利率下行通道，银行负债成本加速回落，提高债券资产相对估值。交易层面上，越是纠结的行情，可能走得越久。在没有显着利空出现的情况下，债市可能会继续“牛”下去。
商业银行的负债成本（表内存款和表外理财）未来的下降空间要远远超过存款基准利率隐含的下调空间，随着负债竞争的减弱和资产量价萎缩，短期资金成本（3个月-1年理财预期收益率为代表）未来的下降空间很可能超过100bp，这是债券市场最大的“利多”。
收益率曲线将继续平坦化。如果市场出现由于部分机构获利了结出现的反弹，仓位轻的投资者可以趁机加大仓位。
**“双降”实质利好信用债**
央行再次“双降”利好信用基本面，后续理财资金投向债券比重仍有较大提升空间。前期公司债“滞涨”，在后续市场整体向好以及寻找洼地的驱动下，其中部分三季报无忧的品种或酝酿有相对表现空间。
从已披露情况看，非金融A股上市公司三季报业绩整体下滑，后续信用债“雷区”范围可能持续扩大。虽然信用债整体利差大幅走扩的可能性较小，“双降”后市场整体利好，但对于部分资质较差的品种仍然需要保持谨慎。
**转债：估值大幅下行概率较小**
欧央行扩大QE信号叠加人民银行“双降”引爆全球投资者风险偏好，在10月非农数据公布之前的真空期内，货币政策超出预期宽松继续提升投资者风险偏好。
虽然交换债发行重启，但短期转债供给仍难以得到释放，监管层对于反弹行情较为呵护，不会轻易释放IPO重启这类利空信号。
在新转债上市前，存量转债市场依旧受资金刚需推动，估值维持泡沫化状态，短期估值大幅下行的概率也较小。(完)
(整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
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