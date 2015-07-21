国泰君安新总裁人选落定 副总裁王松拟升任

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月21日 - 上海市政府网站刊登一批市管干部提任前公示，其中国内大型券商国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)的新总裁人选亦在列，现任国泰君安副总裁王松拟升任公司总裁。
近一年来，国泰君安的高级管理人员已发生数次变动。去年11月，上海国际集团副总裁杨德红接任国泰君安总裁，原总裁陈耿此前因个人原因提出辞职。今年5月，因董事长万建华调往新组建的证通公司，杨德红升任国泰君安董事长，并兼任总裁职务。
王松在国泰君安先后担任北京办事处副主任、发行部副总经理、债券部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、副总裁等职务。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。