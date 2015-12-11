国泰君安孙公司海际证券66.67%股权以30.1亿售予贵阳金控

路透上海12月11日 - 中国国泰君安证券股份有限公司(601211.SS)周五午间公告称，孙公司海际证券66.67%股权公开挂牌出让一事有新进展，贵阳金融控股有限公司以30亿1,122.03万元人民币价格受让。

公告指出，周五有21家竞买人在上海联合产权交易所的中国产权交易报价网进行了公开竞价，贵阳金控成为最终受让人。

海际证券是国泰君安控股的上海证券旗下专业投行子公司，原是上海证券与日本大和证券的合资券商，2014年合营期限届满后，由上海证券收购大和证券所持海际大和的股份，海际大和更名为海际证券，成为上海证券的全资子公司。

此次上海证券出让海际证券股权，主要是为了解决两者之间的同业竞争，初始挂牌价格为4亿622.03万元。

贵阳金控是中天城投(000540.SZ)的全资子公司，注册资本36亿元。中天城投以贵阳金融控股平台、并购重组等多种方式，陆续在传统金融机构经营资质和牌照方面获得重大突破。

此前贵阳金控以20亿元受让联合铜箔（惠州）有限公司，从而间接拥有中融人寿20%股权，为后者并列第一大股东；贵阳金控还拟发起成立百安互联网保险公司，拟发起成立一家公募基金。（完）