国泰君安首日上市开盘较发行价涨20%并瞬间触及临时停牌线

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国A股近五年最大一只新股--国泰君安证券(601211.SS)15.25亿A股周五首日上市，开盘较发行价上涨两成后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，与此前新股上市表现如出一辙。
国泰君安开盘报23.65元人民币，较发行价19.71元上涨19.99%，仅成交3.9万股；9:30该股开始连续交易后，仅花数秒即冲至28.38元临停线，较发行价涨43.99%。
业内人士估计，按以往新股上市初期表现以及国泰君安的合理估值，预计该股在10点复牌后仍将封住该涨停位，未来数日还会连续涨停。
国金证券研报称，参照次新股目前估值水平，同时考虑国泰君安与国信证券(002736.SZ)、东方证券(600958.SS)在业务结构和发展空间等因素上的差异性，其对应的每股合理价格区间约为40.7-44.8元，对应市值区间约为3,103-3,416亿元，成为仅次于中信证券(600030.SS)的第二大市值券商。
国泰君安此次共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录。其网上网下共冻结资金2.35万亿元，超过稍早的中国核电(601985.SS)（1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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