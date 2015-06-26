国泰君安首日上市开盘较发行价涨20%并瞬间触及临时停牌线

路透北京6月26日 - 中国A股近五年最大一只新股--国泰君安证券(601211.SS)15.25亿A股周五首日上市，开盘较发行价上涨两成后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，与此前新股上市表现如出一辙。

国泰君安开盘报23.65元人民币，较发行价19.71元上涨19.99%，仅成交3.9万股；9:30该股开始连续交易后，仅花数秒即冲至28.38元临停线，较发行价涨43.99%。

业内人士估计，按以往新股上市初期表现以及国泰君安的合理估值，预计该股在10点复牌后仍将封住该涨停位，未来数日还会连续涨停。

国金证券研报称，参照次新股目前估值水平，同时考虑国泰君安与国信证券(002736.SZ)、东方证券(600958.SS)在业务结构和发展空间等因素上的差异性，其对应的每股合理价格区间约为40.7-44.8元，对应市值区间约为3,103-3,416亿元，成为仅次于中信证券(600030.SS)的第二大市值券商。

国泰君安此次共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股(601288.SS)IPO以来最高募资纪录。其网上网下共冻结资金2.35万亿元，超过稍早的中国核电(601985.SS)（1.685万亿元），创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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