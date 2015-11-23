国泰君安国际称主席及行政总裁阎峰失联 终场收跌逾12%

路透香港11月23日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)香港子公司国泰君安国际(1788.HK)周一称，自11月18日(上周三)开始未能与公司主席、执行董事及行政总裁阎峰取得联络；消息拖累该股终场收跌逾12%。

国泰君安国际在联交所的声明并称，由于阎峰暂时未能履行其职责，董事会于11月22日的会议上决议通过委任执行董事及副行政总裁祁海英代行主席职务，亦同时通过委任执行董事及副行政总裁王冬青代行行政总裁职务，直至另行通告为止。

公司表示，“董事会确认本集团目前经营情况正常及稳定。”

现年52岁的阎峰于1993年加入国泰君安，2000年起负责国泰君安国际的整体业务管理事务，现时兼任香港中资证券业协会永远名誉会长、北京城建(1599.HK)独立非执行董事以及深圳国际(0152.HK)非执行董事。阎峰为高级经济师，持有中国社会科学院研究生院经济学博士学位及清华大学环境工程学学士学位。

国泰君安透过子公司国泰君安金融及国泰君安控股，持有国泰君安国际65.12%股份。

分析师称，最近多名内地券商高管以至中国证监会高层被调查，已为投资者敲响警号。虽然暂时未知阎峰牵涉那些事件，但由于他长期领导国泰君安国际，犹如公司的灵魂人物，故他的动向对公司股价有较大影响。

国泰君安今天盘中一度挫17%至2.69港元的逾一月低位，终场收跌12.31%，报2.85港元。（完）

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