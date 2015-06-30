国泰君安上调部分股票折算率 并相应下调融资保证金比例

路透上海6月30日 - 近期一直在严控防风险的券商融资融券业务出现戏剧性变化，国内大型券商国泰君安证券(601211.SS)周二刊登公告称，目前蓝筹板块的投资价值已逐渐显现，为引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司决定上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例。

公告指出，市场近期出现大幅回调，蓝筹板块的投资价值已逐渐显现。为发挥融资融券业务逆周期调节的功能，引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司经研究决定，上调沪深300部分成分股折算率，并相应下调融资保证金比例。

公告显示，此次调整涉及160只股票，包括浦发银行(600000.SS)、中国平安(601318.SS)等，折算率普遍提高5个百分点，最高折算率至70%；融资保证金比例则普遍下调5个百分点，最低至60%。

此前一段时间，因股市持续上涨，相当多个股累计涨幅较大，券商为防范风险，纷纷提高融资融券的担保比例，并控制信用帐户中持股过于集中的风险。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。