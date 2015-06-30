国泰君安上调部分股票折算率 并相应下调融资保证金比例

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月30日 - 近期一直在严控防风险的券商融资融券业务出现戏剧性变化，国内大型券商国泰君安证券(601211.SS)周二刊登公告称，目前蓝筹板块的投资价值已逐渐显现，为引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司决定上调部分股票折算率，并相应下调融资保证金比例。
公告指出，市场近期出现大幅回调，蓝筹板块的投资价值已逐渐显现。为发挥融资融券业务逆周期调节的功能，引导投资者树立理性投资、价值投资的理念，公司经研究决定，上调沪深300部分成分股折算率，并相应下调融资保证金比例。
公告显示，此次调整涉及160只股票，包括浦发银行(600000.SS)、中国平安(601318.SS)等，折算率普遍提高5个百分点，最高折算率至70%；融资保证金比例则普遍下调5个百分点，最低至60%。
此前一段时间，因股市持续上涨，相当多个股累计涨幅较大，券商为防范风险，纷纷提高融资融券的担保比例，并控制信用帐户中持股过于集中的风险。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
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