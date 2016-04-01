国泰君安国际与悉尼证交所订战略合作 共建资本互通新平台

路透香港4月1日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)的香港分支--国泰君安国际(1788.HK)周五公布，与澳洲悉尼证券交易所及其控股公司AIMS宝泽金融签订战略合作协议，共建中港澳资本市场互通新平台。

根据战略合作协议内容，将拓展双方交易平台，共同为客户提供一站式跨境金融服务，搭建相互联合路演机制，开展共同基金投资等。

国泰君安国际称，透过相互合作，该公司的企业客户可利用宝泽金融在澳洲的网络及专业的谘询服务，在悉尼证交所实现无缝式对接上市，多方位开拓国际资本市场的绿色通道。

“该战略合作协议的签订将使中国内地、香港及澳洲三地资本市场联系更加紧密，亦有利于公司成为企业客户首选融资机构，以及高净值个人客户首选的财富管理平台。”国泰君安国际主席兼行政总裁阎峰说。

悉尼证交所备有上市及交易两个重点功能，在其平台上可以进行多种产品交易包括公司股票、信托单位元、集合投资产品及固定利息产品如债券等。

宝泽金融是多元化的金融服务及投资集团，于2012年成为首批进驻深圳前海的企业，亦是唯一入驻的澳洲企业。（完）