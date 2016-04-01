国泰君安国际与悉尼证交所订战略合作 共建资本互通新平台

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港4月1日 - 中国大型券商国泰君安(601211.SS)的香港分支--国泰君安国际(1788.HK)周五公布，与澳洲悉尼证券交易所及其控股公司AIMS宝泽金融签订战略合作协议，共建中港澳资本市场互通新平台。
根据战略合作协议内容，将拓展双方交易平台，共同为客户提供一站式跨境金融服务，搭建相互联合路演机制，开展共同基金投资等。
国泰君安国际称，透过相互合作，该公司的企业客户可利用宝泽金融在澳洲的网络及专业的谘询服务，在悉尼证交所实现无缝式对接上市，多方位开拓国际资本市场的绿色通道。
“该战略合作协议的签订将使中国内地、香港及澳洲三地资本市场联系更加紧密，亦有利于公司成为企业客户首选融资机构，以及高净值个人客户首选的财富管理平台。”国泰君安国际主席兼行政总裁阎峰说。
悉尼证交所备有上市及交易两个重点功能，在其平台上可以进行多种产品交易包括公司股票、信托单位元、集合投资产品及固定利息产品如债券等。
宝泽金融是多元化的金融服务及投资集团，于2012年成为首批进驻深圳前海的企业，亦是唯一入驻的澳洲企业。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。