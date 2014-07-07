6月新兴市场产出增幅创去年3月以来高点--汇丰

路透伦敦7月7日 - 汇丰周一公布的一项调查显示，上月新兴市场企业活动增幅创2013年3月以来最快，这要得益于中国和印度的强劲增长。

汇丰6月新兴市场制造业和服务业采购经理人综合指数(PMI)跳涨至52.3，远高于标志扩张或萎缩的荣枯分水岭50，但依然低于长期趋势水平53.8。5月该指数为50.6。

汇丰称，6月服务业活动增长达15个月高点，制造业产出也取得增长。

“调查数据的好转...暗示新兴市场经济体已经融入由发达经济体引领的全球增长，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“尽管如此，6月数据反映的仅仅是温和成长...新兴市场成长速度较发达经济体依然滞后的程度，是此项PMI调查开展10年来最严重的几次之一。”

汇丰指数利用Markit提供的数据计算得出，调查涵盖17个国家大约8,000家企业的采购经理人。

在金砖国家中，中国的产出录得15个月最大增幅。

“中国正显现出反弹，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

“情况应会进一步改善。但亚洲的复苏基本上限于国内，出口增长依然缓慢。”

印度扩张速度为2013年2月以来最快。

印度总理莫迪领导的印度人民党(BJP)5月以压倒性优势赢得大选，推动印度股市升至纪录高点。该党对企业采取比较支持的态度。

俄罗斯企业活动持稳，此前在5月出现五年来最大降幅，因受乌克兰冲突影响。巴西企业活动亦持平。

新兴市场未来产出指数在2月以来首次上升。该指数追踪企业对未来12个月活动的预期。

新兴市场人气改善，因西方经济体持续低利率促使投资流向成长较快的市场。

不过俄罗斯企业预期指数降至该指数推出27个月以来的第三低水平，因其与乌克兰的冲突仍未平息。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/王丽鑫； 审校 郑茵)

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