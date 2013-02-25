6月底转融资余额将超400亿元 较目前增约1.5倍--证金公司

路透上海2月25日 - 中国转融券业务试点预计周四即将推出,面对市场担忧"全面做空时代"来临;中国证券金融股份有限公司统计数据显示,近期券商转融资需求大增,预计6月底转融资余额将超过400亿元,较目前增长约1.5倍.

上海证券报周一报导还援引证金公司表示,在转融资业务先行、转融券随后推出的前提下,转融资将占主导地位,转融券业务规模不会迅速放大.转融券业务的推出特别是在业务试点期间,不可能对市场产生"全面做空"的作用.

自去年8月30日转融资业务试点启动以来,证金公司累计已向证券公司融出资金690亿元,目前转融资余额达161.73亿元;证金公司并表示,在现有余额的基础上,到2月底,新增转融资需求将超过100亿元.

中国证券报周六报导称,转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于周四(28日)推出.转融业务初期标的证券为90只股票,首批将有11家证券公司参与转融券业务试点.专家认为,中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.

报导并称,试点初期的转融券业务规模不足以对市场产生重大影响的原因包括,证券出借人需要熟悉证券出借规则等多项手续,较难在短时间内提供大量券源供证金公司使用,且转融通试点证券公司和标的证券的选择较审慎,可供转融通的证券种类、数量均较有限,目前沪深300成份股平均股价14元左右,平均市盈率12倍左右,下跌空间很小,做空意愿不大等.

此外,限售股在融资融券业务中还不能使用,不会通过转融通业务变相卖出.

报导还援引长城证券的研究报告预计融资融券业务还有五倍增长空间,券商将从中受益匪浅,而海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、广发证券(000776.SZ)、招商证券(600999.SS)、光大证券(601788.SS)六家券商从两融业务开展至今一直保持领先地位,长城证券认为,两融业务的行业竞争格局基本成型.(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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