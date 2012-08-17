6月西班牙银行业坏账率升至9.42% 触纪录高位

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称经济情况强健
路透新加坡2月20日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，美国经济情况强健。对于要求美联储解决像是生产率增长偏低等超出其控制的问题，他则是发出警告。
路透马德里8月17日电---西班牙央行周五公布数据显示,该国6月银行业坏账率升至9.42%的纪录高位,高於一个月前8.95%.
6月拖欠贷款规模较5月增加84亿欧元(10.3亿美元),达1,644亿欧元.
自延续了10年的楼市热潮在四年前终结之後,西班牙陷入困境的银行业不良贷款规模一直稳步增加.西班牙现正处在2009年以来第二次衰退当中,四分之一的民众失业.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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