版本:
中国
国际财经 | 2012年 8月 17日 星期五 18:04 BJT

6月西班牙银行业坏账率升至9.42% 触纪录高位

路透马德里8月17日电---西班牙央行周五公布数据显示,该国6月银行业坏账率升至9.42%的纪录高位,高於一个月前8.95%.

6月拖欠贷款规模较5月增加84亿欧元(10.3亿美元),达1,644亿欧元.

自延续了10年的楼市热潮在四年前终结之後,西班牙陷入困境的银行业不良贷款规模一直稳步增加.西班牙现正处在2009年以来第二次衰退当中,四分之一的民众失业.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐