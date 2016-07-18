6月人民币实际与名义有效汇率均降至20个月新低 且降幅扩大--BIS

路透上海7月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。

6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。

根据BIS公布的数据统计，今年名义有效汇率累计下跌5.47%，实际有效汇率则累计下跌5.09%；而去年人民币实际有效汇率涨3.93%，名义有效汇率涨3.66%，现连六年上升。

由于实际有效汇率是经过通胀调整的，名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，分析人士称，物价走势符合预期，南方水灾影响有限。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数6月下降2.39%至96.09，上月为上升0.39%。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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