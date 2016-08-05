美垃圾债基金流出25亿美元 为12月以来最大赎回潮--理柏

路透纽约8月4日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，投资人在8月3日止当周大幅削减对高风险资产的曝险，自高收益债券撤资25亿美元，创去年12月以来此类基金单周最大流出规模。

这突显出油价下跌及获利了结的严重程度，开始压抑部份高风险市场，即使投资人抢进提供高收益的金融资产--比如新兴市场资产。

尽管油价下跌，能源占比颇高的垃圾债券指数仍勉力维持强势。自油价2月触及逾10年低位以来，这些价券价格即告劲扬。

垃圾债最近一周资金外流规模，为12月16日当周流出38亿美元以来最高，主因油价挫跌扰动市场。理柏资料显示，垃圾债平均价格连两周跌逾1%。

数据显示，美国的股票基金最新一周共外流36亿美元。能源股票基金赎回4.7亿美元，亦创12月以来最大外流规模。

低风险资产则可见新资金流入。

根据理柏，美国的货币市场基金当周吸纳38亿美元，投资黄金及其他贵金属的基金则流入8.38亿美元。

然而，投资人仍投入18亿美元入驻新兴市场股票基金，并注资6.13亿美元于新兴市场债券基金。

投资级债券基金流入25亿美元，连续第五周出现流入。美国的应税债券基金同期则流出9,600万美元，为6月以来首度呈现净流出。(完)