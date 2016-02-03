中国均胜电子拟以逾11亿美元收购美国和德国汽车系统提供商

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透上海2月3日 - 中国宁波均胜电子股份有限公司(600699.SS)周三公告称，拟以合计逾11亿美元收购美国汽车安全系统提供商KSS及汽车行业模块化信息系统供应商德国TechniSat Digital GmbH, Daun（TS道恩）旗下汽车信息板块业务。
公告显示，均胜电子美国全资子公司将并入KSS，KSS将作为均胜电子全资子公司继续存续，本次交易的基准合并对价为9.2亿美元。而TS道恩先把汽车信息板块业务拆分到子公司TS 德累斯顿名下，之后均胜电子及子公司收购TS德累斯顿，基准对价为1.8亿欧元。
均胜电子称，将根据收购项目实际进展情况以自筹资金先行支付或投入，然后通过非公开发行股份募集资金予以置换。公司计划周四召开董事会审议此次资产购买和定向增发方案，计划不晚于2月15日披露相关方案。
KSS从上世纪50年代起开始涉足汽车安全市场，已成为该领域全球领先的主被动安全系统供应商之一，公司直接下游客户包括宝马(BMWG.DE)、大众(VOWG.DE)、通用(GM.N)、现代(005380.KS)、雷诺(RENA.PA)、上汽(600104.SS)等。
TS道恩拥有多项车载信息和数据安全等领域的专利储备。随着车载信息技术和自动驾驶的发展，TS道恩已经在导航辅助驾驶、智能车联和数据服务、信息娱乐等多方面进行布局和探索，积极探索未来的智能驾驶领域。
均胜电子自去年11月开始停牌，筹划收购海外资产，停牌前收报31.25元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。