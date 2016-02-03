中国均胜电子拟以逾11亿美元收购美国和德国汽车系统提供商

路透上海2月3日 - 中国宁波均胜电子股份有限公司(600699.SS)周三公告称，拟以合计逾11亿美元收购美国汽车安全系统提供商KSS及汽车行业模块化信息系统供应商德国TechniSat Digital GmbH, Daun（TS道恩）旗下汽车信息板块业务。

公告显示，均胜电子美国全资子公司将并入KSS，KSS将作为均胜电子全资子公司继续存续，本次交易的基准合并对价为9.2亿美元。而TS道恩先把汽车信息板块业务拆分到子公司TS 德累斯顿名下，之后均胜电子及子公司收购TS德累斯顿，基准对价为1.8亿欧元。

均胜电子称，将根据收购项目实际进展情况以自筹资金先行支付或投入，然后通过非公开发行股份募集资金予以置换。公司计划周四召开董事会审议此次资产购买和定向增发方案，计划不晚于2月15日披露相关方案。

KSS从上世纪50年代起开始涉足汽车安全市场，已成为该领域全球领先的主被动安全系统供应商之一，公司直接下游客户包括宝马(BMWG.DE)、大众(VOWG.DE)、通用(GM.N)、现代(005380.KS)、雷诺(RENA.PA)、上汽(600104.SS)等。

TS道恩拥有多项车载信息和数据安全等领域的专利储备。随着车载信息技术和自动驾驶的发展，TS道恩已经在导航辅助驾驶、智能车联和数据服务、信息娱乐等多方面进行布局和探索，积极探索未来的智能驾驶领域。

均胜电子自去年11月开始停牌，筹划收购海外资产，停牌前收报31.25元。（完）