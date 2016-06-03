中国均胜电子及美国KSS有意投资日本高田

路透6月2日 - 美国安全气囊生厂商Key Safety Systems(KSS)的首席执行官罗冠宏(Jason Luo)周四表示，该公司及其中国母公司宁波均胜电子股份有限公司(600699.SS)正在与日本高田公司(7312.T)的投资银行Lazard，洽谈对高田的投资事宜。

罗冠宏表示，他无法就均胜电子及KSS是否有意收购高田或其安全气囊及安全带业务提供进一步的细节。

罗冠宏称，均胜电子周四完成了对KSS的并购交易，金额9亿美元。

Crain's Detroit Business周四最先报导了均胜电子和KSS有意投资高田的消息。(完)