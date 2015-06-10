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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 10日 星期三 10:32 BJT

尤文图斯宣布引进德国国脚赫迪拉

意大利时间6月9日周二，意甲冠军尤文图斯官方网站宣布，正式签下皇马中场球员赫迪拉，合约期四年，自7月1日生效。28岁的赫迪拉是德国国家队成员，有着良好的视野、控球和拦截能力，自2010年加盟皇马，在穆里尼奥执教时期一直是球队主力，本赛季由于伤病、续约等问题鲜有出场机会。路透

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