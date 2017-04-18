巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议

路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。

伯克希尔哈撒韦房地产服务(Berkshire Hathaway HomeServices)的执行长Gino Blefari在声明中称，该公司相信该协议将令居外网以及居外顶级豪宅(Juwai.com/luxe)每月的200万访问者浏览特许经销商的住宅信息“比原先便捷得多”。

根据全美不动产协会(NAR)的资料，中国客户在2013年取代加拿大人，成为购买美国住宅房地产的最大外国人群体。

NAR表示，包括香港与台湾买家在内，中国人在截止2016年3月的年度购买金额为273亿美元，占比为26.7%。

“对于外国人，尤其是中国人，美国是安全、具有吸引力的投资机会，”伯克希尔哈撒韦房地产服务国际业务高级副总裁Peter Turtzo称。

Turtzo表示，中国买家在美国购房的平均支出为“95万美元”，是美国买家支出的三倍，他们通常将美国的房子作为第二住所，或者供在美国上大学的子女居住。

居外网与Realtor.com及Trulia等美国门户网站类似，在中国的互联网审查机制--中国国家防火墙之外设有网站，易于浏览。

伯克希尔哈撒韦房地产服务还希望该协议能帮助其从巴菲特在中国的名望而受益。(完)