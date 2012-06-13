2013年铝市场或出现供应缺口--力拓加铝

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透纽约6月12日电---力拓加铝(Rio Tinto Alcan)执行长Jacynthe Cote周二指出,全球铝市今年将较为平衡,2013年可能出现供应缺口,因新项目赶不上高成本炼厂今年削减产能的速度.
"供应面将变得更有挑战……市场今年将接近平衡."Cote在美国金属市场(American Metal Market)在纽约举办的铝业峰会(Aluminum Summit)称.
"考虑到增加和减少的部分,供应面较上年几乎是没有成长."
过去12个月铝价挫跌幅度将近三分之一,跌至每吨不到2,000美元,使许多成本较高的炼厂很难维持获利.
许多炼厂已剥离或关闭昂贵的生产业务.
力拓(RIO.L) (RIO.AX)就计画将位於六个国家的13处资产卖掉,包括价值估计达80亿美元的精炼厂和氧化铝炼厂.
"因此我们正向接近供需平衡的市场靠拢.如果那股趋势持续下去,明年和後年市场将出现少许缺口,因为目前所有项目都被延後了."Cote说.
尽管Cote认为长期供应面面临挑战,但需求面却前途光明,主要是来自中国的需求.
"中国今年仍将有差不多8%的增长."她说."铝需求今年可能接近9%……虽然仍是个位数成长,但比较的基础比10年前大得多."
她表示,未来5-10年,70%铝供应将来自中国,近25%则来自中东.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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