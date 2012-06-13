2013年铝市场或出现供应缺口--力拓加铝

路透纽约6月12日电---力拓加铝(Rio Tinto Alcan)执行长Jacynthe Cote周二指出,全球铝市今年将较为平衡,2013年可能出现供应缺口,因新项目赶不上高成本炼厂今年削减产能的速度.

"供应面将变得更有挑战……市场今年将接近平衡."Cote在美国金属市场(American Metal Market)在纽约举办的铝业峰会(Aluminum Summit)称.

"考虑到增加和减少的部分,供应面较上年几乎是没有成长."

过去12个月铝价挫跌幅度将近三分之一,跌至每吨不到2,000美元,使许多成本较高的炼厂很难维持获利.

许多炼厂已剥离或关闭昂贵的生产业务.

力拓(RIO.L) (RIO.AX)就计画将位於六个国家的13处资产卖掉,包括价值估计达80亿美元的精炼厂和氧化铝炼厂.

"因此我们正向接近供需平衡的市场靠拢.如果那股趋势持续下去,明年和後年市场将出现少许缺口,因为目前所有项目都被延後了."Cote说.

尽管Cote认为长期供应面面临挑战,但需求面却前途光明,主要是来自中国的需求.

"中国今年仍将有差不多8%的增长."她说."铝需求今年可能接近9%……虽然仍是个位数成长,但比较的基础比10年前大得多."

她表示,未来5-10年,70%铝供应将来自中国,近25%则来自中东.(完)

--编译 张若琪;审校 李爽

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