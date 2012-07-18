过去30年焦虑症患者比例飙升12倍

路透纽约7月13日电（记者 Sharon Begley）---八年前Cynthia Craig被诊断为产後抑郁症，她对家庭医生表示，对作为母亲的身份感到焦虑。她不清楚辞掉工作是不是一个巨大的错误，也不知道她能不能适应长时间的居家母亲的孤独生活，甚至怀疑是不是应该要孩子。

“我经常感到焦虑，特别是出现变化的时候。我从未担忧过焦虑的水平，也没有因为焦虑而影响出门、驾车、社交或在人前讲话，”现年40岁的Craig说道。

Craig的医生将她介绍到了一家诊所，在那里一名护士问了Craig几十个是或否的问题，例如你害怕蛇吗？能听见声音吗？焦虑会导致呕吐吗？随後进行了诊断。诊断结果为广泛性焦虑症，并伴有轻微社交恐惧。

Craig并不这样认为，但是诊所的精神病医师同意护士的诊断结果，称Craig对於母亲身份的担忧导致了焦虑症，并给她开了辉瑞(PFE.N)的Effexor和葛兰素史克(GSK.L)的Paxil。Craig表示，这些药导致焦虑恶化。

美国精神病学协会的精神疾病诊断与统计手册显示，1980年，美国焦虑症患者所占的比例为2-4%。1994年的一项研究表明，15%的美国人曾患有焦虑症。2009年的研究显示比例上升至49.5%。

一些精神病学家认为，焦虑症患者所占的比例由4%升至50%的原因是精神病医师和其他人“更能诊断出焦虑症”。

而包括一些精神病学家在内的批评人士则不同意。他们认为焦虑症明显增多意味着精神疾病诊断与统计手册存在严重错误。该手册的下一版将於明年5月推出，届时将降低诊断焦虑症的门槛。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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