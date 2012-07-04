格鲁吉亚氯气泄漏事故致73人进医院

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透第比利斯7月4日电---格鲁吉亚首都第比利斯官员称，周二晚，该国一家水分销公司发生氯气泄漏事件，导致73人被送往医院接受救治。
该官员Temur Grigalashvili周三告诉路透：“约30名患者仍在医院，但多数将在今晚前出院。”
发生泄漏的原因是氯气容器阀门故障。
Grigalashvili称，近一半被送往医院的受害人，事故发生时是在一辆经过泄漏区的公交车上。
他透露，一名18岁的男性出现哮喘，目前病情危急。
格鲁吉亚环境部长Goga Khachidze对Imedi电视台称，氯气泄漏对人体和环境的威胁已解除。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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