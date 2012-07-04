格鲁吉亚氯气泄漏事故致73人进医院

路透第比利斯7月4日电---格鲁吉亚首都第比利斯官员称，周二晚，该国一家水分销公司发生氯气泄漏事件，导致73人被送往医院接受救治。

该官员Temur Grigalashvili周三告诉路透：“约30名患者仍在医院，但多数将在今晚前出院。”

发生泄漏的原因是氯气容器阀门故障。

Grigalashvili称，近一半被送往医院的受害人，事故发生时是在一辆经过泄漏区的公交车上。

他透露，一名18岁的男性出现哮喘，目前病情危急。

格鲁吉亚环境部长Goga Khachidze对Imedi电视台称，氯气泄漏对人体和环境的威胁已解除。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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