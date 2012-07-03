A股IPO下半年将继续活跃（更新版）

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
(新增普华永道评论)
* 下半年A股IPO继续活跃,超级大盘股或重现
* 普华永道料全年A股IPO融资2,000-2,500亿元
* 香港下半年有合适的发行窗口
路透上海7月3日电---尽管中国A股首次公开发行(IPO)活动上半年表现低迷,但安永和普华永道两家国际会计师行均预测,下半年A股IPO将保持活跃,超级大盘新股有可能重现.
中国上半年A股IPO融资总额约730亿元人民币,较去年同期缩水一半.但普华永道预计,全年沪深股市IPO融资额将达2,000-2,500亿元.
普华永道中国主管合伙人林怡仲表示,全球经济形势的不明朗,尤其是欧洲国家债务问题深化和其他国际外围因素,在一定程度上影响了资本市场的信心,使部分准备上市融资且具备条件的公司暂缓上市时间表.
但他坚持认为,"纵观全年,我们相信整体IPO市场下半年依然活跃,并有可能出现几家大规模融资的IPO."
安永审计服务合伙人袁勇敏亦指出,下半年中国经济形势趋於好转,资金面可能适度宽松,这将为股市创造较好的市场环境,使得大盘承受扩容压力的能力增强,这为未来大盘新股的发行创造条件.
"下半年比较好的(发行)窗口还是存在的,超过百亿元的大盘股有可能会出现."他表示,已有数个大盘股通过审批或正为近期上市做准备,同时国资委今年重点工作之一就是继续推动央企加快主营业务上市,因此下半年市场将迎来一些大盘股.
上半年融资额最大的A股IPO是中国交建(601800.SS)(1800.HK),其现金募资额为50亿元.而去年有中国水电(601669.SS)、华锐风电(601558.SS)等四个新股融资量超过50亿元,其中有两个项目在上半年.
目前已通过中国证监会发审委审核等待发行新股的有100多家,其中筹资额可能超百亿元的大盘股包括陕煤股份、中邮速递等.而中国人保集团亦已启动A+H股IPO计划,业内人士预估,其两地IPO规模可能高至60亿美元,有望在年内完成.
去年,深圳和上海证交所IPO融资量分别位居全球第三和第四,两家证交所融资总量2,720亿元.
**香港合适发行窗口将至**
去年全球第二大IPO融资市场的香港,上半年因缺乏大型IPO,融资总额仅310亿港元,同比下降82%.不过安永预计,香港全年IPO市场融资量将达到1,900亿港元.去年香港IPO融资量则为2,600亿港元.
安永审计服务合伙人黎志光表示,大量企业,尤其是大陆企业希望未来在香港上市.将来随着欧债危机局部得到解决或中国经济政策趋向宽松,会为香港IPO市场创造一些发行机会.
"未来几个月,IPO的发行窗口可能稍纵即逝,企业应提前做好准备."他称,从投行和企业方面得到的反馈,9月至11月之间会有一个发行窗口.
普华永道亦认为,香港资本市场由於基础良好,加上大中华区经济相对稳定,全年预计将继续保持全球集资市场的前列.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良/曾祥进
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