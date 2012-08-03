弃用Libor改用市价代替 恐令银行面临估值损失

路透新加坡8月3日电---由於担心影响获利表现,全球银行业者正推迟改用按市价来为无担保衍生品仓位估值,但明年启用的全球审慎监管新规,将迫使他们作出这种不可避免的改变.

公众刚刚醒悟、而交易商和会计师早已心知肚明的一件事是,陷入当前操纵丑闻漩涡的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR),并不是一个适合当作银行多数衍生品交易估价的指标.

在金融危机暴露出Libor并非合宜的基准利率後,在过去三年里,大部分银行改为采用隔夜利率交换(overnight index swap, OIS),为具有担保品支持的交易进行估值.

现在则轮到了无担保交易,比如说同公司客户及机构进行的互换与期权交易,这些交易一般不会给银行任何抵押品.

但鉴於这类交易的利率远超过Libor,如果以更高的融资成本来对它们重新估值,一些银行恐怕要面临巨额亏损.

"在旧体制下,事情十分简单.什麽都以Libor为基准."普华永道高管Yura Mahindroo表示.

而2008年金融危机结束了这一切.信贷形势彻底改变,最优质的银行也发现平均借款成本会比Libor高出100个基点.而这些银行的融资成本又是千差万别,衍生品的价格需要反映出这一点.

"他们开始对无担保衍生品生出的一个想法是,是否应该记载一个能体现他们自身资金成本的折扣率?"Mahindroo说.

"这种调整很可能会计入账簿的借方,数字也许会相当大,对大型跨国银行来说恐怕是数以亿美元计.但这种调整还在进展当中.我们还没看到到了这种程度."

**先行者劣势**

截至目前,谁也不是十分肯定,融资成本千差万别的各个机构如何才能就无担保交易订价建立市场标准.

融资估值调整(funding valuation adjustment,FVA)是颗难以下咽的苦药.用最简单的话来说,这意味着交易商必须将过去四年借款成本上扬反应在互换产品定价、期权偿付、以及长期衍生品未来现金流的折现率等方面.

目前没有要求改变无担保衍生品估值方法的法律规定,愿意自行这麽做的银行将会遇到定价无人问津的情形.

可以明确地说,因为没有抵押品,这些交易的风险变得更大,因此修改估值的经济理由很充分.

将於明年开始实施的巴塞尔协议III规定了无担保交易的资本要求.随着利率互换、远期外汇、其它场外衍生品将强制性在交易所进行清算,银行必须相应提高存放在清算机构的保证金.

"大家已经意识到,在不利环境下,融资因素成为一大风险,在为衍生品交易定价时必须考虑这点,"一家欧洲银行的亚太首席风险官表示.

"你必须很小心,因为如果突然出现像贝尔斯登被追缴抵押品那样的情况,会再也拿不出资金,或者只能支付极高价格.这样一来,为抵押品支付的融资成本突然间爆增,会冲击衍生品估值."

**估值调整可提振获利**

这不只是估值的单向调整.近几年,银行也利用衍生品交易的估值调整实现账面收益.

对很多银行来说,财务人员决定采用比Libor低出许多的隔夜指数掉期利率(OIS),做为有抵押衍生品或在中央清算机构进行清算的衍生品计算折现值,就能实现账面收益.

近几年看到的另一获利来源是利用债务估值调整(debt valuation adjustment,DVA)实现账面收益.DVA是种做账技巧,全球最大的银行能利用它实现大幅账面获利,因为金融危机发生後,他们所发行的债券价值随着公司信用下降而减少.

银行财务部门的风险经理表示,他们在为今年可能出现的估值损失提列预防性拨备,同时等待业内在2013年前对无担保抵押品形成某种共识.

不管怎样,这些估值项将汇总成一个科目计入损益表,所以届时只会体现估值调整的净影响.

**交易对手双方采用不同估值方法**

就像银行资产负债表上的其它科目一样,没有人能在不看到银行衍生品帐表全貌的情况下,去估算这些新监管和会计规则带来的影响.

"没有哪家银行的融资曲线水平比Libor还低,"毕马威会计师事务所驻法兰克福的风险咨询业务高级经理Matthias Peter说.

"所以我认为摒弃Libor,采用自己的融资成本进行估值,会产生很大影响,但还是不能确定影响会是获利还是损失.那取决於银行无担保衍生品的正折现值是否为净负债."

此外,这种改变可能带来一种特别情况,即一种衍生品的两个交易对手分别给出不同估值,取决於采用哪种融资利率计算估值.一方的损失可能不会恰恰等於另一方的收益."

"考虑到两个交易对手的融资情况不同,每个交易对手的合约账面估值相加不再等於零,"前述那家欧洲银行的风险经理说.

"这可能招致违反常情的情形出现,对同一份合约进行交易的交易对手双方可能同时出现盈利或亏损."(完)

--编译 隋芬/白云;审校 张明钧

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