宏基发布系列Win 8产品 料8月出货

2012年6月4日，台北国际电脑展(Computex)上展出的一台采用微软Windows 8操作系统的宏基超薄笔电。宏基周一发布一系列结合微软最新操作系统Windows 8及英特尔(Intel)核心处理器的平板电脑、超薄笔电(ultrabook)及桌上型电脑，预计8月开始小量向通路出货，为WINTEL联盟重新合体出击的最新努力。 REUTERS/Pichi Chuang

路透台北6月4日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂--宏基(2353.TW)周一发布一系列结合微软(MSFT.O)最新操作系统Windows 8及英特尔(Intel)核心处理器的平板电脑、超薄笔电(ultrabook)及桌上型电脑,预计8月开始小量向通路出货,为WINTEL联盟重新合体出击的最新努力.

对於这一系列强调触控功能的产品,宏基董事长王振堂表示,意谓着10几亿的windows使用者将会定下心来,继续用Windows软件,而且将是让4C汇流最强大平台,开启另一个各种可能性的创新的开始.

他并表示,预期未来每10台超薄笔电将有8台采用Windows 8软件,但对采用Windows 8的智能手机则不抱太高的期望.他并指出,由於效能测试还不理想,最快明年第一季才会发表采用Windows 8配备ARM架构处理器的产品.

"(微软跟英特尔)这对夫妻的关系复和了,ARM虽然是新来的,年轻且具吸引力,但还需要一段时间,"王振堂在台北国际电脑展(Computex)展前接受外电联访称.

ARM的强项在於设计低耗电的行动装置晶片,目前全球约九成的智慧型手机与平板电脑均采用ARM架构处理器,包括苹果(AAPL.O).晶片龙头英特尔(INTC.O)则是称霸全球八成的传统个人电脑(PC)处理器晶片.但两大晶片商都正试图攻进对方的领地.

王振堂表示,新版Windows 8的授权费比过去的操作系统要贵,但由於其从软件层面即具省电功能,可以省一些周边零组件,因此新推出的超轻薄笔电的零售价不见得更贵,初期还是在1,000美元上下,对於何时可以降至699美元,他仅表示,"不会太久".

"如果没有创新,大家会连1块钱都计较,但有创新的话,差个20元又如何?价格不是问题,"他表示.

虽然他不愿回应微软何时将正式发售Windows 8,但王振堂表示,预计8月小量出货至通路,9月大量出货,对第三季营收将有一些助益,第四季则会更明显.虽然美国,欧洲及中国均见买气趋缓,但其全年笔电出货量成长10%的财测维持不变.

微软已於上周发表了Windows 8的发行预览版.Windows 8是首款可以同时在平板电脑和个人电脑(PC)上运行的视窗系统版本,首次向苹果iPad发出了真正的挑战.

王振堂表示,TPK宸鸿(3673.TW)为宏基这一系触控电脑的最主要触控面板供应商.

尽管全球金融危机和经济成长趋缓令消费信心低迷,宏基在4月的业绩说明会时表示,对下半年电脑产业复苏相当乐观,因微软将推出新的操作系统,且有更多款的超轻薄笔电将上市,不但今年电脑产业将重启成长,明年更有望以双位数成长的速度前进.

市调机构Gartner在4月发布初步统计,2012年第一季全球PC出货量总计达8,900万台,较去年同期微幅增加1.9%,其中宏基市占率10.9%,居第三大的戴尔DELL.O则为11%;前两大为惠普(HPQ.N)及联想(0992.HK),分别为17.2%及13.1%.

Gartner先前公布预测指出,2012年全球PC出货量将达3.68亿,较2011年小幅成长4.4%.同时预估,PC出货量在2013年底前将呈较高的成长,可望超过4亿台.关键在於微软将推出的Windows 8操作系统和Ultrabook是否能推出引人注目的产品,再次激发消费者对於PC的热情.

宏基周一收跌2.16%,报29.40台币;台股加权指数.TWII则重挫2.98%%.(完)

--记者 张雅菁/詹颖颐;审校 杨淑祯

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