AIG欲从美国财政部购回大部分股份--《华尔街日报》

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透8月2日电---《华尔街日报》引述熟悉美国国际集团(AIG)(AIG.N)思维的消息人士谈话指出,该公司正寻求从美国政府手中买回大部分股份,今年秋天美国政府手中的AIG股份可能降至50%以下.
《华尔街日报》并表示,AIG回购股份的同时,美国财政部可能会一次或数次公开出售所持AIG股票.
尚不清楚售股及回购的时间和规模.
《华尔街日报》报导称,财政部不太可能以低於每股29美元的价格卖出AIG股份,因其认为保本价格为每股28.73美元.AIG股价周三收低0.43美元,报30.84美元.
财政部发言人Matthew Anderson拒绝向路透就此置评.
一名AIG发言人士拒绝对《华尔街日报》发表评论.由於现非美国正常营业时间,路透未能立即联系到AIG发表评论.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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