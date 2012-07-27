空客推迟最新A350客机上市时间

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
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路透巴黎7月27日电---欧洲飞机制造商空中客车推迟了最新的A350客机上市时间,因得益於现有机型的需求仍非常稳健,其母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA第二季取得了好於预期的获利.
A350客机的上市时间将推迟三个月,首架飞机的下线时间将延迟到2014年下半年.之前A350的机翼制造曾发生故障.A350客机是空客为应对波音(BA.N)787 Dreamliner而推出的产品.
EADS称这次推迟将产生1.24亿欧元(1.525亿美元)的费用.
EADS也把营业利润预估由25亿欧元上调至27亿欧元,与此同时其将营收增幅预估上调至10%.
获利预估上调与其欧洲本土市场经济的一片惨淡景象形成鲜明对比.而EADS第二季的营业利润增长近一倍至7.35亿欧元.
EADS的第二季营收增长12%至135.3亿欧元,受到空客和表现强劲的直升飞机及航天业务拉动.EADS第二季的防务业务获利和营收持平.
之前路透走访的分析师平均预计,第二季营业利润增长三分之一至6.26亿欧元,营收为129.79亿欧元.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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