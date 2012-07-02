空客即将落脚阿拉巴马 在美建厂愿望终於实现

路透美国阿拉巴马州7月2日电---空中客车就要得到一张美国绿卡了.

该公司计划在美国阿拉巴马州的Mobile建造一座6亿美元的工厂,生产A320客机,这将使这家欧洲飞机制造商在美国境内建立一个战略性据点,并给美国制造业注入一线生机.

空客希望借此在竞争对手波音公司(BA.N)的大本营直接攻城略地,并为将来争取美国飞机和国防订单搭建一个跳板.空客料将於周一发表相关声明,这标志着空客母公司EADS EAD.PA数年来寻求取得美国版图的不懈努力终获成功.

"这是一项长期战略性举措,任何能降低空客制造成本的因素,都意味着飞机的售价将会更便宜……从而令给波音施加更多压力,"高级投行EarlyBirdCapital的董事总经理Alex Hamilton表示.

这项新计划包括建造一座新增多达1,000个就业岗位的工厂,部分专家将此视为滑坡多年的美国制造业潜在复兴的一个初步信号.

空客将工厂设在美国西南部,当地的薪资水平较低,且法律对工会较不友善.但该计划可能令工会不太高兴,工会往往对美国飞机制造业具有很大的发言权,尤其是在波音的总部所在地西雅图.他们曾强烈反对波音在南卡罗莱纳州建立一家工厂,称这是报复西雅图工会员工.

而在空客的母国,空客也免不了遇到工会方面的麻烦,周日,法国航空业工会要求空客为工作岗位和生产作出保证.确实,一旦在美国的工厂建成,空客面对欧洲员工时或许会有更大的谈判力量.

波音周五对空客的计划做出抨击,称真正的问题是,世界贸易组织(WTO)已认定空客一直得到欧洲政府的不公平补贴.

该交易在美国和欧洲都很敏感.空客和州政府官员誓言保密,在远离Mobile的地方举行会议讨论计划.

在空客内部,这个项目的代号则是Falabama.

EADS热切希望版图扩张至美国,以利将更多成本以美元进行支付,降低以美元计价出售产品的汇率风险,并且争取从美国国防部庞大预算分一杯羹.

同时,空客也希望在全球1,000亿美元的喷射机市场稳占对抗波音的战略优势.空客在美国市场的成长空间很大,空客2011年在150人座喷射机的全球市场占有率53%,而美国市场份额还不到这个数字的一半.(完)

--编译 丁琦/杜明霞;审校 蔡美珍

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