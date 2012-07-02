空客即将落脚阿拉巴马 在美建厂愿望终於实现

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透美国阿拉巴马州7月2日电---空中客车就要得到一张美国绿卡了.
该公司计划在美国阿拉巴马州的Mobile建造一座6亿美元的工厂,生产A320客机,这将使这家欧洲飞机制造商在美国境内建立一个战略性据点,并给美国制造业注入一线生机.
空客希望借此在竞争对手波音公司(BA.N)的大本营直接攻城略地,并为将来争取美国飞机和国防订单搭建一个跳板.空客料将於周一发表相关声明,这标志着空客母公司EADS EAD.PA数年来寻求取得美国版图的不懈努力终获成功.
"这是一项长期战略性举措,任何能降低空客制造成本的因素,都意味着飞机的售价将会更便宜……从而令给波音施加更多压力,"高级投行EarlyBirdCapital的董事总经理Alex Hamilton表示.
这项新计划包括建造一座新增多达1,000个就业岗位的工厂,部分专家将此视为滑坡多年的美国制造业潜在复兴的一个初步信号.
空客将工厂设在美国西南部,当地的薪资水平较低,且法律对工会较不友善.但该计划可能令工会不太高兴,工会往往对美国飞机制造业具有很大的发言权,尤其是在波音的总部所在地西雅图.他们曾强烈反对波音在南卡罗莱纳州建立一家工厂,称这是报复西雅图工会员工.
而在空客的母国,空客也免不了遇到工会方面的麻烦,周日,法国航空业工会要求空客为工作岗位和生产作出保证.确实,一旦在美国的工厂建成,空客面对欧洲员工时或许会有更大的谈判力量.
波音周五对空客的计划做出抨击,称真正的问题是,世界贸易组织(WTO)已认定空客一直得到欧洲政府的不公平补贴.
该交易在美国和欧洲都很敏感.空客和州政府官员誓言保密,在远离Mobile的地方举行会议讨论计划.
在空客内部,这个项目的代号则是Falabama.
EADS热切希望版图扩张至美国,以利将更多成本以美元进行支付,降低以美元计价出售产品的汇率风险,并且争取从美国国防部庞大预算分一杯羹.
同时,空客也希望在全球1,000亿美元的喷射机市场稳占对抗波音的战略优势.空客在美国市场的成长空间很大,空客2011年在150人座喷射机的全球市场占有率53%,而美国市场份额还不到这个数字的一半.(完)
--编译 丁琦/杜明霞;审校 蔡美珍
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