维珍航空创始人称伦敦机场运力不足将拖累英国

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透英国7月9日电（记者 Rhys Jones）---维珍航空创始人Richard Branson表示，如果伦敦希思罗机场不能扩充第三条跑道、英国政府不改进移民服务，英国经济将落在欧洲其他国家之後。
“1940年代应该在希思罗机场建设三条跑道，但只建了两条。而法国、德国和意大利已经新建了约24条跑道，英国落後了，”Branson在接受路透专访时表示。
2010年，英国保守党领导的联合政府上台，阻碍了希思罗机场第三条跑道的建设。
2011年，希思罗机场进出港航班共计476,197架次，机场使用率为99.2%。
因增长受限，希思罗机场在与巴黎、法兰克福及阿姆斯特丹的机场对远东航线的竞争中落了下风。
Branson表示，希思罗机场运载能力有限阻碍了维珍航空与IAG(ICAG.L)旗下的英国航空在本土和新兴市场航线上的竞争。
“在与英国航空竞争时，我们无法飞往北京或大多数远东国家或非洲国家，我们也无法飞往大多数南美新兴国家。因为维珍航空受阻，数万想飞往英国的人则转而去欧洲其他地区。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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