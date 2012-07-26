阿尔卡特朗讯将裁员6% 拟明年底前节省12.5亿欧元成本

路透巴黎7月26日电---阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA称将裁减5,000个职位,并寻求退出或重组无利可图的市场业务,作为到明年年底前削减费用12.5亿欧元计划的一部分.

裁员数量相当於该公司78,000名员工的6.4%.

阿尔卡特-朗讯在7月17日曾警告无法实现2012年利润率目标,并预先宣布第二季经调整的营业亏损为4,000万欧元,营收超过35亿欧元.

该公司周四称,下半年经调整的营业利润率将好於上半年.其确认旨在"2012年底实现正净现金部位"的原有目标.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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