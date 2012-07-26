阿尔卡特朗讯将裁员6% 拟明年底前节省12.5亿欧元成本

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透巴黎7月26日电---阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALU.PA称将裁减5,000个职位,并寻求退出或重组无利可图的市场业务,作为到明年年底前削减费用12.5亿欧元计划的一部分.
裁员数量相当於该公司78,000名员工的6.4%.
阿尔卡特-朗讯在7月17日曾警告无法实现2012年利润率目标,并预先宣布第二季经调整的营业亏损为4,000万欧元,营收超过35亿欧元.
该公司周四称,下半年经调整的营业利润率将好於上半年.其确认旨在"2012年底实现正净现金部位"的原有目标.(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
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路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)