阿里巴巴联手海尔推出千元智能手机

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京6月6日电---中国阿里巴巴集团进军移动互联网再迈一步,旗下阿里云计算有限公司周三宣布, 将与海尔集团合作推出新款智能手机.这是第二家加入到阿里云OS行列中的手机厂商.
这款名为海尔"劲-Zing"的手机定价999元人民币,最快将於6月15日正式上市,采用线上预售和线下销售结合的模式.
"阿里云OS将是阿里巴巴在移动互联网时代的有利贡杆,并成为整个集团在移动互联网领域的入口."阿里巴巴集团首席架构师、阿里云总裁王坚表示.
"阿里云OS"是一个操作系统,被视为阿里巴巴的业务渗透到移动互联网领域的载体之一.此前,阿里云曾与中国手机生产厂商天语合作过一系列手机产品.
阿里云称,截止2012年5月底,搭载阿里云OS操作系统的智能手机出货量超过100万台.
中国互联网公司近来正纷纷向手机市场进军.除阿里巴巴以外,百度(BIDU.O) 、盛大SNDA.O、网易(NTES.O)、奇虎360QIHU.N等公司都通过开发操作系统,与硬件厂商合作的方式进入该领域,并主推低价手机抢占市场.
--发稿 黄运涛; 审校 黄凯
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