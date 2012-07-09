安南将与阿萨德会谈 叙海军举行实弹演习

路透贝鲁特7月9日电（记者 Oliver Holmes）---安南周一将与叙利亚总统阿萨德举行会谈。阿萨德曾表示，美国对“恐怖分子”的政治支持，阻碍了安南的和平计划。

阿萨德还指责沙特、卡塔尔和土耳其，称这些国家向试图推翻他统治的反叛力量提供武器和其他支持。

阿萨德对德国电视频道Das Erste称：“我们知道，他（安南）碰到了无数障碍，但他的计划不能失败，这是一项非常不错的计划。”

根据该电视频道7月5日的英文采访文本，阿萨德称：“最大的障碍是，许多国家不想让这项计划成功，因此他们向叙利亚的恐怖分子提供政治支持，继续向他们提供武器和资金。”

安南已於周日抵达位於叙利亚首都的Dama Rose酒店，联合国观察员因叙利亚暴力活动增多暂停巡察後一直驻留在该酒店。

美国国务卿希拉里周日称，叙利亚的反对力量变得日渐强大，该国的暴力活动结束的越早，政府免遭反叛力量“灾难性攻击”的机率就越高。

叙利亚国家媒体报导称，该国海军周日出动船舰和直升机进行实弹演习，以展示其“保卫叙利亚海岸免受任何可能侵略”的实力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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