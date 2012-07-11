安南建议伊朗应在解决叙危机中发挥作用 中国表示支持

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透贝鲁特7月11日电（记者 Douglas Hamilton）---联合国特使安南提出伊朗应在解决叙利亚危机中发挥更大作用，西方国家对此强烈反对，中国周三则表示支持安南的这一建议。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方认为，叙利亚问题的妥善解决离不开地区国家，特别是对叙有关各方有影响力的国家的参与和支持。 ”
过去一年，在联合国安理会拥有否决权的中国与俄罗斯，阻止了美国及其欧洲和海湾阿拉伯盟国向叙利亚总统阿萨德施压的努力。
叙利亚反对派称，在该国持续16个月的冲突中，已有1.7万余人丧生，其中近1.3万死者为武装或非武装反对派人士，约4,300名死者是效忠阿萨德的安全部队成员。
安南坚持认为，伊朗能在重启涉及叙利亚问题的和平努力、推动启动叙利亚政治过渡对话中发挥作用，这让他陷入主要大国争论的中心。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。