安南建议伊朗应在解决叙危机中发挥作用 中国表示支持

路透贝鲁特7月11日电（记者 Douglas Hamilton）---联合国特使安南提出伊朗应在解决叙利亚危机中发挥更大作用，西方国家对此强烈反对，中国周三则表示支持安南的这一建议。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“中方认为，叙利亚问题的妥善解决离不开地区国家，特别是对叙有关各方有影响力的国家的参与和支持。 ”

过去一年，在联合国安理会拥有否决权的中国与俄罗斯，阻止了美国及其欧洲和海湾阿拉伯盟国向叙利亚总统阿萨德施压的努力。

叙利亚反对派称，在该国持续16个月的冲突中，已有1.7万余人丧生，其中近1.3万死者为武装或非武装反对派人士，约4,300名死者是效忠阿萨德的安全部队成员。

安南坚持认为，伊朗能在重启涉及叙利亚问题的和平努力、推动启动叙利亚政治过渡对话中发挥作用，这让他陷入主要大国争论的中心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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