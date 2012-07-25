苹果大中华区销量不尽人意 竞争对手抢滩中国

记者 李千仪/Melanie Lee

路透香港/上海7月25日电---分析师和经销商周三称,苹果(AAPL.O)的中国区销售业绩令人失望,表明在三星等竞争对手的闪亮新品唾手可得之际,客户不会永远坐等下一代iPhone.

截至6月的第三季里,苹果在包括台湾和香港在内的大中华区营业收入总额为57亿美元,较1-3月当季意外大降22亿美元.大中华区是苹果的第二大市场.

苹果执行长库克告诉分析师,按季跌幅约有一半是"库存渠道调整"引起的,而非其iPhone 4S销售疲软.分析师认为,这表明苹果曾在今年1-3月建立过多库存.

库存过多,意味着4-6月时经销商无需买入那麽多iPhone.外界广泛预期iPhone 5将於10月发布,这可能造成了经销商的iPhone 4S订单放缓.

库克也指出,今年第一季度iPhone 4S在中国的销售非常强劲,因此之後的需求可能有所降低.

不过部分分析师指出,三星电子(005930.KS)和宏达电(HTC)(2498.TW)等竞争对手近来发布的新机型都收到良好反响.他们质疑iPhone是否已丧失在中国新潮和富有阶层中非买不可的地位.

"与其他规格更好的手机相比,iPhone 4S有点陈旧,"国际数据公司(IDC)驻北京的分析师TZ Wong表示.

"坦率的说,消费者对iPhone 4和iPhone 4S的外观有些厌倦了."

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过去几个月来随着一系列新机上市,中国消费者眼花缭乱.中国的手机用户数量位居全球第一.

三星最新Galaxy S III机型的需求好於预期,本月稍早该公司曾预告第二季营业利润将达创纪录的59亿美元.而宏达电的One X机型也受到全球手机用户的欢迎,其中包括大中华地区的用户.

"现在S III和One X机型都卖得比iPhone要好,因为人们喜欢更大的屏幕和成像素质更高的照相机,应用程序也相当不错."香港一家电子产品商店的销售员表示.

中国华为、中兴(0763.HK)(000063.SZ)和小米生产的新智能手机也都很抢手,部分原因是定价合理.中国三家电信运营商向它们提供了大量的补贴.

根据消息人士,苹果预计将在10月份左右发布下一代iPhone,大约一年前,苹果曾发布了4S.2012年前三个月,iPhone 4S曾热卖,帮助苹果录得当季高额获利.

不过,对於中国消费者来说仍存在一个问题:声控应用程序Siri伴随着其所搭载的4S在全球受到欢迎,但该软件并不支持普通话或粤语.这两个语种在中国大陆和香港分别占主要地位.

根据上海浦东一家苹果店的销售员,iPhone 5版的Siri将会具备普通话与粤语对话功能.路透记者曾在周三到访该店.这是中国消费者在新机型上市前,选择暂时等待的又一个原因.

"鉴於iPhone 5上市在即,运营商们不愿意买入iPhone 4S,因为这会增加存货."凯基证券分析师郭明池表示.(完)

--编译 艾茂林/李春喜/洪曦;审校 隋芬/张明钧

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