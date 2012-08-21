苹果与富士康中国工厂劳工条件改善

图为2月22日在富士康深圳工厂外等待招工的应聘者。 REUTERS/Joe Tan

* 工作时间必须缩短,部分工人对超时工作感到担忧

* 此前一天苹果创下上市公司市值新纪录

* 公平劳工协会称苹果-富士康有望兑现承诺,2013年将最为艰难

路透旧金山8月21日电---苹果(AAPL.O)和富士康已经改善了中国工厂的工作和安全条件,但其聘请的审查员警告称,最艰难的任务还在後面.全球市场销售的iPad和iPhone产品大多是由中国的工厂生产.

公平劳工协会(Fair Labor Association)周二表示,苹果与富士康必须在2013年之前,将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一,以符合当地的劳动法.苹果是该协会的会员.

该协会对苹果进行调查後於今年稍早认定,苹果违反了多项劳动法规,包括超时工作.这是该协会针对美国企业海外业务进行的规模最大的调查之一.

苹果和富士康同意缩短工时、改善安全条件、雇聘新员工并改善宿舍条件.苹果是全球市值最高的公司,富士康的客户除苹果外,还包括戴尔(Dell)DELL.O,索尼(6758.T)和惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N).

公平劳工协会在这些承诺进展的监督报告中称,已核实商定进行的改进已经展开,苹果正努力确保富士康履行责任.

"工艺上的一个高难度挑战是缩短生产周期,这样他们就能在49个小时内完成,而不用60小时.接下来面临的其他挑战是工人预期,"公平劳工协会总裁兼执行长Auret van Heerden在专访中表示.

苹果正努力回应有关其压榨中国工人的职责.公平劳工协会进展报告出炉前一天,苹果市值突破6,230亿美元,超越微软(Microsoft)(MSFT.O)在1999年科技股鼎盛期创下的纪录.

富士康工厂的一些工人也对薪水可能随工作时间缩短而降低表示不满.公平劳工协会与富士康均已尝试在过渡时期帮助这些员工.富士康是台湾鸿海(2317.TW)的下属企业.

Van Heerden称,由於中国劳动力严重短缺,富士康有可能尽量让员工对薪水状况感到满意,从而避免出现员工大量流失的情况.

"如果大幅缩短加班时间,必须与工人进行充分沟通."他说.

苹果执行长库克(Tim Cook)已展现出直接面对批评、解决问题的意愿.

"我们在缩短供应链中加班时间的问题上正稳步取得进展.我们追踪超过70万员工的每周工作时间,目前有97%已经符合公司守则中关於工作时间不超过60小时的规定."苹果发言人Steve Dowling在声明中称.(完)

--编译 徐文焰/肖群英;审校 吴云凌

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