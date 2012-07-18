苹果下一代iPhone屏幕将更薄--WSJ

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透7月17日电---《华尔街日报》援引知情人士的说法称，苹果下一代iPhone将采用新技术，屏幕将更薄。
该报称，夏普(6753.T)、Japan Display和韩国LG显示器(034220.KS)正在批量生产这种采用in-cell技术的iPhone屏幕面板。
知情人士称，苹果采用这种新技术意味着，台湾胜华科技（Wintek）2384.TW和TPK宸鸿(3673.TW)没有获得生产新款iPhone组件的订单。两家企业均为iPhone 4S触摸屏供应商。
据《华尔街日报》报导，DisplaySearch分析师Hiroshi Hayase称，新技术将触摸传感器整合进LCD屏幕，无需再有单独的触摸屏这一层。减少的这一层让屏幕更薄，显示画质也将得到改善。
由於在美国正常工作时间外，记者暂未联系到苹果对此发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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