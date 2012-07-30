苹果业绩逊於预期 给智能手机行业敲响警钟

路透7月29日电---如果说苹果公司(AAPL.O)不及预期的季度业绩有什麽启示,那就是与2008-2009年金融危机时相比,当今的全球智能手机市场抵抗经济冲击的韧性大大降低.

在发达市场,智能手机已然人手一部.而在新兴市场,渗透率还很低,且不足100美元的廉价手机在挤榨利润.

上次经济衰退时可不是这样一番景象,当时苹果的iPhone和谷歌的(GOOG.O)Android还是新兴事物.即便其它电子产品销售下滑,但智能手机需求依然强劲,因为触摸屏、电子邮件和完全的网络浏览等诸多新功能让投资者感觉升级手机花钱花的值.

分析师表示,没有像触摸屏那样的科技突破,人们这次可能就不太急於升级手机.2007年的首代iPhone带火了触摸屏.

欲览全球智能手机出货和经济增长图表,请点击(link.reuters.com/qas69s)

这在苹果第三财季业绩中体现得很明显.业绩显示欧债危机带来的冲击大过此前市场预期.

"经济状况正对所有电子产品产生影响.即便是在上次衰退中表现超群的苹果,这次也未能幸免,"Hudson Square Research分析师Daniel Ernst说.

据Gartner分析师Carolina Milanesi称,通常每18到24个月会升级一次手机的智能手机用户,现在更新的时间较往常推後了三个月.

她并表示,"升级更新的理由已不那麽紧迫."

**价格压力**

据Strategy Analytics,第二季度整体智能手机出货量增长了32%,是2009年增长16%以来的最低增速.该研究机构预计,2012年智能手机出货量年度增速将自2011年的68%放缓至40%,2013年会进一步放缓至23%.

分析师称,即使全球经济恶化,来自新兴市场的需求也将支持智能手机的出货,不过就算经济好转,华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)等厂商提供的越来越多的低价手机,也将对智能手机的价格构成压力.

"我们预计2013年平均售价将下滑,且此後会加速回落,"Strategy Analytics分析师Neil Mawston说."如果经济继续零增长或者下滑,将加速向低成本手机的转移."

不过分析师表示,苹果iPhone和三星电子(005930.KS)的Galaxy S智能手机很受欢迎,将能在一定程度上使这两家公司免受价格压力的影响.

但已然处境艰难的手机厂商或面临更大的降价压力,比如LG电子(066570.KS)、宏达电(HTC)(2498.TW)、诺基亚NOK1V.HE和黑莓手机制造商Research In Motion RIM.TO.

"苹果和三星占据着制高点,加上价格压力的加剧,意味着其它厂商之间的竞争将很残酷,"CCS Insight分析师Geoff Blaber说.

规模较小厂商的困境於本周被进一步凸显出来,因市场龙头三星电子公布智能手机创下史上最佳季度销售成绩,不但超越苹果,也吸收了较小竞争对手的客户.三星较大的规模使其可以压低成本,从而让手机事业获利,较小竞争对手则苦於亏损.

苹果获利不如预期的部分原因,在於消费者预期新款iPhone将於今秋上市而延後采购.LG电子则找不到这样的藉口,该公司的手机事业出现季度亏损,因激烈竞争导致该公司得花费更多资金行销较为低价的手机;手机事业占LG电子营收比重约两成.

**购买力下滑**

根据Gartner,估计今年出售的19亿支手机中约有35%是智能手机.全球已经拥有智能手机的人口比例介於20-25%,美国的渗透率则已经升至50-55%.

"第一波是向富裕买家销售高价机种.第二波则是销售较低成本机种给较不富裕的的买家."Strategy Analytic的Mawston表示.

Gartner的Milanesi表示,华为和中兴在中低阶智能手机上占据最有利地位.

"若价格是首要考量,我会选择中国厂商."Milanesi表示,他称LG电子和宏达电最容易受到价格下跌的打击,因为他们"需要更大的努力才能脱颖而出."

另外移动通讯运营商也对手机业者构成压力,在欧洲及美国等地,无线服务是手机业者很重要的促销项目.运营商往往会提供购机补助,以鼓励客户签下长约.

在欧洲,Telefonica等部分业者已经完全取消手机补贴.美国前三大电信业者Verizon Wireless、美国电话电报公司(T.N)及Sprint Nextel Corp (S.N)利润率皆持续改善,因其降低提供客户升级的频率来缩减补贴成本.

若消费者真的因为经济疲软而不得不缩减支出,IDC分析师Ramon Llamas表示,"那几乎所有砍掉的预算都会有智能手机."(完)

--编译 田建华/侯向明/张明钧;审校 程琳

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