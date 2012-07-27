韩国艺术家自制卫星并打算发射升空

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透首尔7月26日电（记者 Eunhye Shin）---现年34岁的韩国艺术家Song Hojun自制了一颗卫星并打算将其发射升空。该卫星名为OpenSat，造价500美元。
“造卫星不会比造手机难，”Song说道。他表示，制造卫星是为了告诉人们梦想是可以实现的。
“我认为，有了互联网和社交平台的帮助，什麽都可以造，不只是卫星。我选择卫星象征性地说明这个问题。”
大学、科研组织和业余的广播俱乐部自制并发射卫星的历史很长，但是Song表示，OpenSat是第一个真正通过个人设计和投资的卫星。
Song在大学里读的是工程学，他经常将科技融入艺术创作中。在他创作的一件名为《苹果》的作品中，他用灯光展示了“成熟”的过程，当人们用闪关灯对其进行拍照时，作品的颜色会从绿色变为红色。
Song曾经在一家私营卫星企业实习，此後萌生了自制卫星的想法。他随後与斯洛文尼亚和巴黎等地的太空专家进行了联系。
“我只是出於个人爱好，不是为大学、企业或军方工作，因此他们愿意与我沟通，给了我很多信息。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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