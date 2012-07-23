东盟呼吁克制与对话 但分歧犹存

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透金边/雅加达7月20日电（记者 Prak Chan Thul/Olivia Rondonuwu）---东南亚国家周五试图挽回颜面，呼吁在南中国海问题上保持克制与对话，但在缩小关於如何回应中国的巨大分歧上没有进展。
上周的东盟峰会辩论激烈，45年首次未能发布联合公报。会後东盟发表了关於南中国海问题的六条原则声明，但没有提到争端。
一些东盟成员国指责东盟轮值主席国柬埔寨支持中国。柬埔寨周五指责“两个国家”不同意柬埔寨最初提出的六条原则，导致东盟无法发布联合公报。
“柬埔寨一点错误都没有，”柬埔寨外长贺南洪(Hor Namhong)在记者会上称。
“为什麽东盟外长会议无法在我提出的这六点上达成联合公报？为什麽两个国家一直反对？可能存在针对柬埔寨的幕後计划。”
中国外交部发言人洪磊周五表示，中方注意到东盟方面就南中国海问题所作表态，但中国对南沙群岛及其附近海域的主权有着充分的历史和法理依据。
“中国与东盟在维护地区和平稳定、保持亚洲发展势头方面拥有共同利益和责任，”洪磊说道。
越南和菲律宾曾严厉指责中国，且上个月与美国达成加强军事联系的协议。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。