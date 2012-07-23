东盟呼吁克制与对话 但分歧犹存

路透金边/雅加达7月20日电（记者 Prak Chan Thul/Olivia Rondonuwu）---东南亚国家周五试图挽回颜面，呼吁在南中国海问题上保持克制与对话，但在缩小关於如何回应中国的巨大分歧上没有进展。

上周的东盟峰会辩论激烈，45年首次未能发布联合公报。会後东盟发表了关於南中国海问题的六条原则声明，但没有提到争端。

一些东盟成员国指责东盟轮值主席国柬埔寨支持中国。柬埔寨周五指责“两个国家”不同意柬埔寨最初提出的六条原则，导致东盟无法发布联合公报。

“柬埔寨一点错误都没有，”柬埔寨外长贺南洪(Hor Namhong)在记者会上称。

“为什麽东盟外长会议无法在我提出的这六点上达成联合公报？为什麽两个国家一直反对？可能存在针对柬埔寨的幕後计划。”

中国外交部发言人洪磊周五表示，中方注意到东盟方面就南中国海问题所作表态，但中国对南沙群岛及其附近海域的主权有着充分的历史和法理依据。

“中国与东盟在维护地区和平稳定、保持亚洲发展势头方面拥有共同利益和责任，”洪磊说道。

越南和菲律宾曾严厉指责中国，且上个月与美国达成加强军事联系的协议。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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