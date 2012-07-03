阿萨德：希望未曾击落土耳其飞机

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透伊斯坦布尔7月3日电---叙利亚总统阿萨德对土耳其报纸《Cumhuriyet》称，他希望叙部队上月未曾击落土耳其飞机，他不会允许两国紧张局面演变为公开作战。
阿萨德在该报周二发表的采访中称：“我们在击落它（飞机）後，才得知是它属於土耳其。我真心想说，要是我们没有将其击落多好。”
推翻阿萨德的活动蔓延整个叙利亚，受宗派仇恨激化，叙利亚日益显露出将要爆发全面内战的特征。
叙利亚直升机周一轰炸大马士革郊区，土耳其紧急派出战机飞往叙北部边境。联合国人权事务负责人警告称，无论是对叙政府还是反抗力量提供武器，都会使长达16个月的冲突恶化。
当被问及叙土紧张局势是否会演变为战争时，阿萨德称：“我们不会允许（紧张局势）发展为两国间的战争，这对双方均不利。”
他还称，叙利亚并未在叙土边境集结军队，且无论土耳其总理埃尔多安政府采取何种行动，叙利亚都不会在边境部署军力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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