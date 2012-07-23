亚洲工业园区普遍存在洪灾风险 保险业者忧患意识升高

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 工业园区仍多建立在亚洲易发洪灾的地区
* 中国爆发极端洪灾的风险让瑞士再保险很担心
* 中国的洪水保险作为财险的一部分出售,没有索赔限额
* 竞争导致中国财险保费下降--经纪商
路透曼谷/香港7月23日电---时隔泰国洪灾已有近一年时间,那是全球损失最惨重的洪灾之一.全球保险公司目前在努力控制自己在亚洲地区的洪水保险敞口,公司高层都很担心亚洲可能将很快爆发更严重的洪灾.
一些公司从泰国洪灾中汲取教训,在该国修建起新的防护设备,保护价值数十亿美元的工业不动产.保费虽已上涨,但在亚洲易发洪灾的地区,工厂建设依然在红红火火地继续进行.
保险公司高层表示,如果再出现一次大洪灾,保险业将不堪一击.有科学家观察指出,中国南部沿海平原地区爆发洪灾的风险最大.
"去实地考察这些位於低漥沿海地区的工业园和港口时,我不禁退一步并想:谁会为这些房屋设施承保?有谁做了风险评估吗?"新加坡Earth Observatory研究海岸地区的科学家Adam Switzer说.
"我在整个亚洲的海岸地区经常看到的是,我们仍在重覆同样的错误."
泰国洪灾袭击了近1,000家支持全球供应链的工厂,尤其是汽车业,保险商因此支付的赔付额估计达200亿美元.
为了尽快发展经济而使亚洲数以百万计的人口脱离贫困,许多工厂都沿着海岸线建立,尤其是河流三角洲地带.据保险业高管透露,其中大多数建筑在建时都缺少有关洪灾和风暴的长期历史数据.
除此之外,海平面上升、降雨增多、强大风暴增多,以及人口和基础设施增加,都意味着风险大大升高.
"我们应该更早地看出这些潜在风险,"全球保险业服务公司Guy Carpenter亚太区副总裁Scott Ryrie称.
保险业高管表示,期望结束一而再、再而三地因同类型损失而赔付的局面.
泰国洪灾後,全球保险业者瑞士再保险对新兴市场的洪水风险重新进行了评估.报告显示,风险最大的国家是中国.中国拥有数量庞大的工业园区,且在全球制造业中地位关键.
报告中提及的其他亚洲国家中,马来西亚排名第5,印尼排名第7,泰国和印度分列第9和10位.
慕尼黑再保(MUVGn.DE)和Guy Carpenter也都重新评估了洪水风险模型,特别是针对亚洲的工业园.
"整个价值链中嵌入了一种新的风险意识,"慕尼黑再保亚太区执行长Tobias Farny说."目前的风险需要进行定义、描述和圈定,使其成为可保险的类别."
Ryrie还表示,多数国家的承保人已经通过降低支付限额,以及采用信度更高的历史数据改善计算模型等方式来控制风险.
**何去何从?**
在日本东芝(6502.T)灯具和家电制造厂所在的曼谷北边平原的一个工业区中,工人们急於完成9.5公里(6英哩)由混凝土与泥土混合的大坝,比原来的坝体高出1.5米(5英尺).
在大坝後面,是一栋栋泥渍斑斑的工厂建筑,洪水在这里肆虐了两个多月,干扰了许多大型外资制造业的营运,由此在全球范围内引发一连串业务中断索赔.
许多保险业人员都认为,中国甚至会令他们遭受更大损失.作为全球制造业的发动机,中国大量工厂区面临洪水和暴雨的威胁.
中资保险业者之间竞争激烈,保费偏低,并缺乏长期灾难风险评估,意味着保险企业可能面临巨额损失.
"如果中国真的发生极端事件,我相当肯定其保险业会发生一些意料之外的事情,"瑞士再保险洪灾部门主管Jens Mehlhorn表示."现在中国的洪灾只是普通的洪灾.过去5-10年内,都没有发生过50或100年一遇的洪水."
珠江三角洲是中国最大的工业化地区之一.该地区西部向内陆延伸最多100公里(60英里),有40%的面积海拔不足2米(6.5英尺).
中国政府尚未发布该国最危险洪灾地区的详细地图.
与此同时,怡和立信保险经纪有限责任公司的中国区主席兼总经理叶锦强表示,保险商在中国这个全球最大保险市场展开激烈竞争,使得财产险保费较其他亚洲市场低20%-30%.
去年保险业的价格竞争白热化,导致该国以市值计第二大保险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)的企业财产与意外险部门遭遇近2亿元人民币(3,100万美元)的亏损,尽管并没有重大的洪水损失理赔发生.
中国平安在电子邮件中表示,该公司更关心整体业务发展,甚於个别保单的获利能力.在2011年,中国平安的财产和意外险部门整体净利接近50亿元人民币(7.85亿美元).
业内专家表示,在中国,洪水保险通常是作为整体财产险的附属险种进行销售的,并且没有设定理赔上限.行业的快速发展和高额的外国投资意味着,保险商要为下一次重大洪灾准备更多的资金用於理赔.
"说实话,以国际标准来看,就洪灾和地震保险而言,投保价格确实不足,"中国人民财产保险股份有限公司(中国人保财险)再保险部总经理张青说.
德州农工大学(Texas A&M University)和耶鲁大学近期研究显示,中国低海拔沿海地区的土地开发规模正在直线飙升.在2000年,有1.35万平方公里(5,200平方英里)的低海拔沿海土地被开发.到2030年,这一数字可能会扩大近四倍至6.36万平方公里(24,500平方英里),几乎相当於荷兰和比利时国土面积的总和.
灌溉排水学报2010年刊登的另一篇研究文章称,中国三分之一的农田、三分之二的人口、超过60%的城市、80%的国内生产总值(GDP) 均面临洪水的威胁.
世界气象组织灾难预防办公室负责人Maryam Golnaraghi表示,中国的数据通常不太详细,不以为用,并且一些政府机构认为水流信息过於敏感,不宜对外界透露.
**记取教训**
泰国是亚洲最成熟的汽车零组件市场,也是丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)等车厂的一个中枢,汽车和汽车零件是泰国今年最大的出口品.而洪水干扰了超过100家的零件制造商.
General Insurance Association of Thailand的总裁Jiraphant Asvantanakul表示,过去一年来,泰国产物保险费率增加了一倍甚至两倍,而洪灾理赔也大幅降低甚至遭拒.
东芝等制造商把机械运上二楼,并在其他国家设置姊妹厂,同时也寻找备用的仓储和供应商,尽管多数的业务仍留在泰国.
"我认为工厂还是会留在泰国,因为这边的供应链网络非常强劲...要迁移不是那麽容易,"东芝泰国分支的高管Kobkarn Watanavarangkul说.
"东芝的工厂位於Bangkadi工业园区,是七座由稻田改建成的工业园区之一,位於曼谷北部去年遭洪灾侵袭的区域,受影响的企业包括索尼(6758.T)和佳能(7751.T)及本田."
工人们辛勤建造新的防洪设施附近,有一座老夫妻站在沙包上的铜像.
他们是这片土地的开发者,而这铜像是用来纪念1995年的洪灾,当时使用了100万个沙包来抵挡洪水侵袭,也提醒了大家,这里并非第一次遭遇洪灾.
保险商和在保险商也对亚洲其他工厂密集区域感到担忧,尤其是在印尼首都雅加达,当地曾在2005年和2007年受到大面积的洪水肆虐.
临海且低漥的雅加达有13条河流流过市区,在海平面升高的威胁下,有部分地区正逐渐消失.这里是欧美日企业在印尼的生产基地.
在雅加达东方的Cikarang,有五个工业区,超过3,000间工厂,雇员逾100万人.
慕尼黑再保的Farny表示,购买保险企业和各国政府对天然灾害的意识只在缓慢升高.
"但相关意识确实是在升高,"他说.(完)
--编译 白云/许娜/洪曦/梁睿雪/徐文焰/王兴亚/王冠中;审校 张明钧/田建华
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