亚股和欧元因西班牙寻求救助忧虑而受抑

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.1%,日经指数触及六周低点

* 欧元兑美元徘徊在两年低点附近

* 汇丰中国PMI初值升至五个月高位,因工业生产反弹

* 关注西班牙公债标售

路透东京7月24日电---亚洲股市在上日深跌後周二受抑,因西班牙借贷成本大涨至难以为继水平,拉响西班牙高负债地区或迫使该国寻求救助的警笛.

欧元兑美元距离两年低位不远,兑日圆则在近12年低位附近.欧债危机持续发酵,穆迪投资服务公司将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,令欧元受到打击.

尽管市场人气较为脆弱,但中国7月制造业PMI初值显示产出分项创九个月最高位,一定程度上缓和了投资者的焦虑,扶助亚洲股市部分扳回稍早跌幅.澳元/美元也自1.0265美元附近微升至1.0288美元.

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位.7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准.

这是第三季度首个重要的中国数据,表明中国政府以促增长为中心的政策正在帮助该国经济改善.

"数据略为提振市场,但这样的效益能否持续则存有疑虑,因为欧洲仍苦於债务问题,"Nihon Unicom的总经理Hiroyuki Kikukawa说.

"政府政策将会在中长期支撑中国经济,但短期而言,欧洲情势的不稳定将会带来拖累,尤其欧洲又是中国重要的出口市场,"他说.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%,周一重挫2.4%,创下约两个月最大单日跌幅.日本股市日经指数.N225跌0.4%,且跌回六周低点.

香港股市将在0500GMT恢复交易,上午则因韦森特(Vincente)台风来袭而暂停交易.

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参看各国股市表现相关图表,请点选(link.reuters.com/hew86s)

参看欧元区公债收益率相关图表,请点选(link.reuters.com/qyv93s)

欧元兑美元报1.2123,脱离周一所及25个月低点1.2067,兑日圆报94.87,略高於周一所及94.23附近的2000年11月以来最低.

有关西班牙可能需要全面救助的担忧,令投资者加强避险,并推动美国10年期公债收益率(殖利率)降至纪录低点1.3977%,而德国五年期和10年期公债收益率周一也触及新低.

相反,西班牙10年期借贷成本周一飙涨至7.5%上方的欧元问世以来高位.

Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson表示,西班牙收益率曲线变平反映出投资者愈发担忧该国所面临的风险.

Wilkinson称,"收益率上升转而增加了危机感:若西班牙各地方寻求资金,政府将如何为自身融资?"

西班牙周二稍晚着面临至关重要的考验,其将标售30亿欧元三个月和六个月期国库券.

**关注希腊情势**

希腊上个月才因支持纾困的政党在大选中胜出而避开一场危机,周二将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)这三大债权人会晤,重新协商纾困款的支付,这对希腊能否避免违约并留在欧元区至关重要.

希腊能否说服债权人并取得资金的不确定性,加深了对西班牙融资危机恐恶化的担忧.此前西班牙央行在周一表示,第二季经济衰退程度加深.

周二稍晚将公布欧元区制造业数据.

周一各种压力指标反映出市场对西班牙和希腊财政问题的延烧益发焦躁不安,使得美元融资的风险溢价扩大,并拉抬芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数上升14.4%至18.62.

普遍的避险情绪令亚洲信贷市场承压,使得iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差扩大4个基点.

布兰特原油期货周二小升0.2%至每桶103.48美元,美国原油期货则持平在约88.16美元,周一时分别下跌逾3%和跌4%.(完)

--编译 梁睿雪/洪曦/王冠中/王翔琼/戴素萍;审校 郑茵/张若琪/丁琦/张荻

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