亚洲股市因寄望美欧出台刺激举措而反弹

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%,日经指数上升0.3%

* 欧元区公债收益率略微下滑,引发逢低买盘

* 欧元兑美元和日圆脱离低点,但仍因欧元区形势而承压

路透东京7月26日电---亚洲股市周四反弹,在近期大跌後出现逢低买盘,市场对於美国出台更多经济刺激举措的预期升温,同时亦期待欧洲能采取新手段来遏制债务危机的恶化,但整体市场人气依然脆弱.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼称,围绕给予欧洲永久救助基金银行牌照这个一直以来被欧洲央行拒绝的议题进行过辩论.银行牌照能令基金通过获得低息欧洲央行融资来增强救助能力.

西班牙借贷成本周三小幅回落.西班牙面临地区债务规模滚雪球般扩大、银行业苦於清理不良贷款等问题.避险美国公债收益率(殖利率)亦从历史性低点微升,因有关欧元区危机的忧虑稍稍转淡.

过去一周来风险资产大挫,因有关西班牙或需要全面救援的忧虑升级.对西班牙进行全面救援或耗尽欧洲救援基金,而其它高负债国家也正抗击借贷成本蹿升的状况.

"欧元区借贷成本小幅回调,带来一些缓解,同时激励投资者逢低吸纳股票,因亚洲股市估值已经超跌."大和证券高级策略师Hirokazu Yuihama表示,

"只要欧洲忧虑发酵,谨慎情绪就将弥漫市场.电信及消费性商品等防御板块的表现将胜过对成长题材类股,但自5月左右以来,亚洲股价相对便宜情况一直在扩大,"他称.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.6%,过去四个交易日均下跌.周三该指数触及一个月低位397.44,但是尽管日内走势动荡,低档已由6月初所及2012年低位379.17处有所回弹.

韩国股市.KS11上涨0.5%,周三曾触及今年低位.沪综指.SSEC亦上扬0.2%,周三收在2009年3月以来的最低位.日本股市.N225上涨0.3%,周三曾触及七周低位.

数据显示,美国6月新屋销售创下一年多来最大降幅,房价也重拾跌势,这让有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将考虑采取更多宽松举措来支持脆弱经济复苏的观点增强.

"市场仍将承压,直到美国和欧洲决策者在本月稍晚开始的政策会议上采取一些措施来应对危机,这些会议或将令市场踏上反弹之路,"大信证券分析师Ham Sung-sik称.

欲浏览德国IFO和GDP增长相关图表,请点击:(link.reuters.com/bum65s)

欲浏览美国新屋销售相关图表,请点击:(link.reuters.com/naf69s)

**相关疑虑打压欧元**

欧元兑美元下跌0.1%至1.2140美元,周三则是呈现六个交易日来首次上扬.

汇价脱离周二所及25个月低位1.2042美元,但仍低於周三高位1.21705美元.欧元兑日圆报94.87日圆,仍接近周二所及低位94.12日圆,後者为2000年11月以来最低.

美元兑日圆在78日圆上方持稳.

"实际情况是,在给予ESM银行业务牌照的问题上,欧洲央行看法仍很分歧,"法国农业信贷银行驻香港全球外汇策略部主管Mitul Kotecha表示.

Kotecha还表示,欧元即使反弹也只是暂时,预计不会持续上涨.

周三发布的数据,凸显出债务危机给欧洲经济活动带来的沉重影响.

德国7月Ifo企业景气判断指数连续第三个月下跌,并触及逾两年最低水准.官方数据显示,英国第二季国内生产总值(GDP)初值萎缩幅度也远超预期.

惠誉周三在一份报告中称,美国前10大优质货币市场基金由於担忧西班牙问题恶化,在6月减持欧元区债务,占总资产比例下调到8%,达到2006年以来最低水准.

风险情绪整体好转帮助改善亚洲信贷市场,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差收窄2个基点.(完)

--编译 高琦/梁睿雪/兰秀娟/许娜/洪曦;审校 张明钧/蔡美珍

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