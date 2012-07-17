亚洲决策者握有经济刺激手段 出口疲弱促使当局出手

路透悉尼7月17日电---新兴亚洲国家的决策者正加大努力来刺激经济成长,由於政府债务负担低且公众储蓄率高,故决策层很有希望能使该地区免遭发达国家目前的困境.

这正当其时,因领先指标,尤其是制造业领先指标显示,依赖出口的亚洲国家的贸易可能在未来数月内不断下滑.

"出口或将大幅下滑,"汇丰控股亚洲经济联合主管Frederic Neumann警告称.

他并表示,"要想避免经济突然转弱的态势越来越严重,就需要出台措施来打破成长迟滞的局面."

相关的政策反应亦无需如全球金融危机爆发後的那麽强烈,因并无迹象显示会出现2008和2009年曾重创亚洲出口的贸易融资突然冻结.

大部分新兴亚洲地区的通胀形势亦不断缓和,这给地区各国央行和政府提供了比众多发达国家更大的空间来放松政策,或启动新的刺激措施.

Neumann指出,美国和欧元区工业生产仍低於危机前的峰值,而新兴亚洲目前增幅超过40%.

关键在於这种复苏是受到亚洲需求,而非像过去一样受到对西方的出口推动.这是新兴亚洲经济体平均仅用了11个月时间,就填补上全球衰退导致的所有产出损失的一个主要原因.

"充其量也就是另一次贸易振荡,而且程度可能比2008年轻得多,因为目前仍可获取贸易融资,"Neumann表示,"我们需要的就是刺激措施,该地区会再度快速复苏."

亚洲决策者已经采取了很多措施,而且相比刺激需求工具即将用尽的美国、欧洲、英国和日本决策者而言,亚洲决策层手中的政策弹药要多得多.

亚洲很多地区利率仍处於或接近纪录低点,其中大多数国家不必像西方国家那样削减支出.

最新举措来自韩国央行,该央行上周意外降息25个基点至3%,为逾三年来首度降息.韩国央行把降息视为先发制人之举,并会在必要时实施更多刺激举措.

**中国做好准备**

市场充斥臆测,认为中国将公布一连串以基建支出为首的支持增长政策.

除接连两次降息外,中国已加快基础建设投资,对家庭提供消费补贴,并进行金融改革.单是保障房,政府今年就计画新建700万套,和澳洲整体余屋存量相去不远.

中国国务院总理温家宝周末表示,下半年要适当加大政策预调微调力度,切实提高政策的针对性、前瞻性和有效性.

随着经济成长率处於7.6%的三年低点,居民消费价格指数(CPI)年增率放缓至2.2%,决策层肯定有刺激的空间,即便力度可能比不上2008年危机後的大举振兴措施.

"我们预计早先的政策宽松和支持性财政措施效应将逐渐渗入实体经济,并继续预计成长在第二季触底."巴克莱经济分析师Jian Chang称.

但那并不代表经济成长率会回到过去10年那种10%以上的高增速.

"多数与我们谈过的中国官员都完全接受这样的想法,即中国需降低成长率以促进重新平衡和增长模式的转型."Jian并称.

"政策可能看似受限,但长远来看,我们相信较温和的增长路线将被证明更易维持,且负作用少得多."

**印度更为黯淡**

分析师对印度的看法远没那麽乐观,该2万亿(兆)美元的经济体近几个月走势困顿,因通胀居高不下且政府拖延改革.

今年第一季增长年率降至9年低位的5.3%,工业生产增长亦放慢.

印度央行6月未降息令不少金融市场人士感到泄气,该央行认为宽松举措于促增长无益,反而会助燃通胀.

另一个不愿采取宽松举措的是日本央行,该央行在上周政策会议上错过一次推出更多量化刺激举措的机会.

短观调查显示企业信心及投资计划意外乐观,日本央行或是受此鼓舞.

但其他数据显示,5月核心机械订单骤降,制造业调查显示成长停滞.

政界人士的反应是呼吁最早于第三季开始推出刺激方案,不过考虑到日本庞大的债务负担,任何刺激计划的规模预计都将温和.

**被低估的东盟**

形成鲜明对比的是东南亚国家的表现,包括印尼、泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾.

"在全球经济下行的情况下,东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)仍是一个亮点,"穆迪的分析师Katrina Ell和Fred Gibson表示,"虽然出口是该地区传统的增长引擎,但即使在全球需求近来走疲的情况下,该地区的经济增速仍然保持坚挺."

这也就是2009年全球衰退以来,东盟股市的表现轻松胜过亚洲平均水平及西方股市的原因之一.今年迄今,该地区国家股指已攀升5%至20%.

印尼在过去几年中尤为成功.该国成为境外投资者的宠儿,第一季外商直接投资较上年同期大增30%.

在过去10年间,印尼国内生产总值(GDP)平均年增率约为6%,即使欧洲拖累出口,但该国第一季较上年同期仍增长6.3%.

由於通胀率被控制在略低於5%,印尼央行在今年余下时间里料会维持指标利率在5.75%的纪录低位.

泰国经济已从去年严重的洪灾中轻松反弹,第一季成长11%,之前一季曾大幅萎缩.

家庭消费、民间投资、以及服务业和制造业的反弹是泰国经济增长的主要驱动力.该国是东南亚第二大经济体.

泰国央行曾表示,拥有在必要时降息的空间.不过市场预计,该央行将在未来几个月维持利率在3%.

菲律宾第一季GDP增幅超过6%,为五年来的最快增速,受助于政府支出增长、出口反弹及国内消费强劲.该国利率再度处於4%的纪录低位,而且可能维持在该水准不变.

亚洲开发银行本月仅把所有亚洲发展中国家2012年的成长率预估从6.9%小幅下调至6.6%.而且该行认为,该地区多数国家的政府"拥有充足的政策空间,可以在有需要时放松货币政策及提供财政刺激."(完)

--编译 侯向明/王翔琼/张若琪/石冠兰/兰秀娟;审校 徐文焰

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