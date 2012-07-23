亚股和欧元下挫 市场担心西班牙或需全面援助

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2%,日经指数跌1.5%

* 欧元兑日圆触12年低位,兑美元触两年低位

* 油价下跌1美元,受欧元区债务忧虑拖累

* 玉米和大豆价格脱离纪录高位,等待USDA报告

路透东京7月23日电---亚洲股市周一早盘下跌,欧元在数年低位附近徘徊,因西班牙两个受债务困扰的地区向中央政府寻求金援,引发投资者对该国能否避免寻求全面援助的忧虑.

对西班牙可能步希腊等国後尘寻求全面国际援助的忧虑进一步推动资金流向美国公债,10年期美债收益率在亚洲市场早盘跌至纪录低点.

油价跌逾1美元,布兰特原油期货报每桶105.51美元,美国原油期货报每桶90.51美元,因受西班牙财政忧虑冲击.玉米和大豆价格自上周五创下的纪录高点回落.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS挫跌2%,日股日经指数.N225下滑1.5%,此前西班牙瓦伦西亚地区在周五寻求中央政府的援助,令全球股市股市大跌.

西班牙主要股指.IBEX滑落5.8%,创两年来最大单日跌幅,西班牙10年期公债收益率也创下欧元问世以来高位7.32%.

周末又有更多关於西班牙的坏消息出炉,穆尔西亚周日可能成为西班牙第二个请求中央政府施以援手来维持运转的地区,有媒体报导称十几个地方政府中已有半数准备追随瓦伦西亚的脚步.

欧元兑日圆延续跌势,触及2000年11月来最低约94.60日圆,欧元兑美元触及约1.2103美元的两年低点.欧元兑澳元和兑新西兰元在盘初清淡交投中也触及纪录低点,分别报1.1671澳元和1.5104新西兰元.

"欧洲方面没什麽好消息,这让欧元承压,尤其是前半周还将有欧元区数据公布."Credit Agricole驻东京外汇主管Yuji Saito称.欧元区周一和周二将分别公布消费者信心与制造业数据.

"市场可能测试更多心理支撑位,欧元已经触及历史低点."

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客在7月17日止当周增持欧元净空仓与美元净多仓.

希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周日告诉美国前总统克林顿,希腊处於类似美国1930年代"大萧条"的境况.国际货币基金组织(IMF)和欧盟的检查人员周二料抵达雅典,推进该国进一步节支,这是为符合进一步拨付援助金的资格并避免陷入无序违约所需.

亚洲信用市场随风险偏好回落而下挫,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差扩大9个基点.

**欧美日公债市场表现出色**

与高回报相比,投资者更偏好安全性高的资产,推动10年期美国公债收益率周一在亚洲市场跌至1.4365%的纪录低点,并将10年期日本公债收益率拉低至九年低位0.73%,同时推动10年期日债期货升至九年高点.

拥有AAA债信评级的德国与荷兰两年期公债收益率已降至负值,可能促使投资者转向日本公债等其他地方以获得一些收益.

"欧美日政府公债市场的强势反映出,全球金融市场的压力有多大."摩根大通证券首席利率策略师山胁贵史指出.

他表示,"投资者正在关注名义利率,所以日债对他们来说或许具有吸引力,'并补充道,如果欧元区债务危机进一步恶化,10年期日债收益率(殖利率)短期内甚至可能跌破0.70%.

由於历时三年的欧元区债务危机深化且蔓延风险加剧,对全球经济构成拖累,谷物价格飙高恐将进一步打压脆弱的经济成长前景.

分析师预计,在谷物价格扬升之际,食品价格可能上涨,其中部分预计或会出现类似2008年那样的食品危机,当时一些国家爆发骚乱.

美国56年以来最严重的旱灾没有缓解迹象,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周五升至纪录高位每蒲式耳17.77-3/4美元,CBOT玉米期约触及8.28-3/4美元的历时最高.

在美国农业部周一稍晚公布作物状况报告前,大豆期货降至17.33-3/4美元,玉米期货跌至8.12美元.(完)

--编译 许娜/郑茵/程琳/徐文焰/王翔琼;审校 张荻/田建华/张若琪/郑茵/程琳

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