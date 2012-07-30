亚洲股市延续涨势 因冀望欧美央行祭出刺激新举

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及三周高位,日经指数触及一周高位

* 欧元、澳元脱离高位,美元指数上涨

路透东京7月30日电---亚洲股市周一延续涨势,受助于美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行或将祭出新刺激举措的预期,但欧元下跌,因市场谨慎情绪牢牢限制住上档.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS一度上涨1.1%至三周高位,上周五录得2.2%的一个月以来最大单日涨幅.

韩国股市.KS11触及四周以来最高,澳洲股市升至逾两个月以来最高.日本股市日经指数上涨0.6%,此前触及一周高位.

"此时此刻,这更像是压力缓解後的升势.虽然央行采取行动的预期存在,但投资者在没有十足把握前不会买入,"KB Investment & Securities韩国股市分析师Kim Soo-young称.

市场信心从近期的大规模卖出逆转,起因上周欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要措施保卫欧元.

德拉吉的言论引发市场冀望欧洲央行将采取行动,来降低西班牙和其他高负债国家的借贷成本.这些国家的公债收益率大幅上涨,威胁到财政重组的效果.欧洲央行将在周四举行政策会议.

不过,投资者的风险偏好趋於审慎.澳元兑美元因此在亚洲早盘脱离1.0498美元的日内高位.美元指数微涨0.1%,脱离上周五的三周低位.

欧元兑美元下跌0.4%至1.2285美元,远低於周五触及的三周高位1.2390美元.上周德拉吉发布言论前,欧元曾跌至1.2042美元附近的两年低位.

尽管欧洲当局谈及解决西班牙财政问题的紧迫性,但围绕该地区具体行动的不确定性仍徘徊不去.上周西班牙10年期公债因财政忧虑升至7.78%水准,为欧元问世以来高位.而希腊仍在努力让债权人相信其债务削减方案.

Sica财富管理公司首席投资官Jeff Sica怀疑,这种乐观情绪是否能够延续.

"问题在於,主要央行不具备'尽一切所能'来拯救欧元的能力.他们只有空许承诺破坏自身信誉的能力,"他说,并补充说欧元近期强势是基於空头回补,短期升值趋势将是短暂的.

浏览美国第二季GDP图表,请点选(link.reuters.com/her69s);

浏览2012年资产回报图表,请点选(link.reuters.com/nyw85s);

浏览2012年迄今大宗商品图表,请点选(link.reuters.com/faz36s).

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元多头仓位,多仓降至两个半月低位.欧元空头仓位亦减少.他们也增持澳元和日圆多仓.

**对美联储抱有憧憬**

美联储也将在周二和周三召开政策会议,市场对该央行或将采取更多措施来提振经济复苏的猜测升温,此前公布的数据显示,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%,为2011年第三季以来最慢.

"(GDP)萎缩幅度足以支持美联储将近零利率维持很久的承诺,"Global Hunter Securities宏观策略师Richard Hastings称.

美国财政部长盖特纳将访问德国,周一将与德国财长和欧洲央行总裁德拉吉会晤.

关於希腊,欧洲决策者们研究的选项之一是,让欧元体系中的欧洲央行和各成员国央行,把所持希腊债务减计30%.

亚洲信贷市场略微走坚,iTraxx亚洲地区除日本以外投资级指数利差收紧3个基点.

油价几无变动,布兰特原油期货持稳於每桶106.47美元,美国原油期货下跌0.1%,至每桶90.03美元.(完)

--编译 程琳/王翔琼/洪曦/艾茂林/许娜;审校 张若琪/田建华/程琳

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